«Ближайшая запись - на пятницу»: как прошел первый день работы парикмахерских, открывшихся в Санкт-Петербурге после карантина

ТЕМА ДНЯ в Петербурге. Когда откроются кафе, рестораны и парки 00:00 00:00

Свершилось - в Санкт-Петербурге с 15 июня 2020 года официально открылись парикмахерские. Правда, несмотря на то, что этого момента горожане ждали едва ли не сильнее, чем изобретения вакцины от коронавируса, внешне все осталось практически так же, как и было: никаких гигантских очередей у салонов не наблюдается, а мастера и владельцы смотрят в будущее со сдержанным пессимизмом. Почему так происходит - разбирались корреспонденты "КП-Санкт-Петербург".

«ДОЛГИ БУДЕМ ОТБИВАТЬ ДО КОНЦА ЛЕТА»

Вооружившись гигиенической маской и хозяйственными перчатками, мы вышли в город. Цель была простая - немного подравнять отросшие за время самоизоляции патлы. Правда, сделать это оказалось непросто - три из пяти выбранных наугад парикмахерских вопреки постановлению так и не открылись. В чем дело?

- Не все пережили карантин, - объяснил нам чуть позже владелец салона красоты на проспекте Славы по имени Максим. - Я постоянно мониторю Avito - так там в последнее время появилось огромное количество объявлений о продаже парикмахерского оборудования. И готовых бизнесов тоже продают намного больше - причем в два-три раза дешевле, чем было до кризиса.

К мастерам нужно записываться заранее.Фото: Артем КИЛЬКИН

У самого Максима на момент нашего визита клиентов тоже оказалось не сказать чтобы много - всего один, если быть точным. Впрочем, тут уже, по словам мужчины, дело в другом - чтобы не плодить очереди, салоны и парикмахерские перешли на формат работы по записи. И вот она-то как раз есть - практически везде мастера уже заняты как минимум на несколько дней вперед.

- Правда, это тоже не особо спасает, - признается мужчина. - Вот мы сейчас, к примеру, сорок минут тратим на стрижку и час - на уборку после каждого клиента. Все обрабатываем, моем. У меня жена в каждый зал даже ультрафиолетовые лампы поставила. Ускорить этот процесс никак нельзя. Вот и получается, что запись вроде бы есть, но такими темпами мы только долги, накопленные за время карантина, будем отбивать как минимум до конца лета.

«ЭЙФОРИЯ ПРОЙДЕТ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЬКУ»

Не слишком-то весело на ситуацию смотрят и в другой парикмахерской, расположенной по соседству, в крупном жилом комплексе.

- У нас тоже все мастера уже заняты до четверга, - рассказал "Комсомолке" владелец предприятия Даниил. - Но что толку? Во-первых, видно, что люди все-таки все это время где-то стриглись - они же не приходят к нам с космами до лопаток. Во-вторых, какие-то дорогие услуги все же стараются не брать. У меня вот работает два мастера - обычный и топ. Стрижка у топ-мастера на сто рублей дороже. И к нему уже практически не идут - разве что свои, которые всегда у него стригутся. Так что через недельку эта эйфория сойдет, и мы опять не будем знать, как выживать. Тем более что я, например, сейчас могу пускать только по два человека за раз, хотя кресел у меня в зале четыре.

По-прежнему нужно соблюдать масочный режим.Фото: Артем КИЛЬКИН

Из-за стоимости услуг, по словам Даниила, пострадали в первую очередь крупные салоны - люди предпочитают придержать деньги, которых заметно поубавилось за время самоизоляции, и обратиться туда, где подешевле. Нашего собеседника, например, спасло то, что он с самого начала поставил свою компанию как парикмахерскую - иначе бы точно прогорел.

Другая причина - многие клиенты ждут, пока откроется все и сразу, и в одном месте можно будет сделать и стрижку, и маникюр, и другие процедуры. В некоторых салонах таких набирается до 40 % от общего потока.

«ПУСТЬ БУДЕТ РАБОТА ХОТЯ БЫ ТАК»

Проблему с неизбежными карантинными ограничениями салоны и парикмахерские тоже решают по-разному. Маски, например, носят все, от мастеров до администраторов - хотя и признаются, что дышать в них тяжело, а под вечер уже просто не хочется жить. А вот с костюмами поступают кто как: в одном месте, например, мастеров попросили принести из дома сменную одежду, которую в конце рабочего дня соберут и постирают. В другом обходятся обычными фартуками, но меняют их каждые два часа. Одним словом, все выкручиваются, как могут.

Парикмахерские принимают строго по одному клиенту.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Тяжело, но что поделать, - признаются в салонах. - Пусть хотя бы так, но будет работа.

Одним словом, за почти трехчасовой вояж по парикмахерским и салона мы так и не нашли места, где можно было бы подстричься прямо здесь и сейчас. Возможно, вам повезет больше. А лучше, конечно, подождать недельку, когда спадет ажиотаж.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Помимо парикмахерских в Санкт-Петербурге с 15 июня 2020 года заработали общественные бани. Правда, пока что не все, а только муниципальные, то есть, государственные. Список таких бань можно без труда найти в интернете. Но и тут есть подвох - к примеру, баня неподалеку от метро «Чкаловская», которая там тоже есть, не открылась, хотя с утра в нее потянулся народ. Поэтому перед тем, как отправиться на помывку, позвоните туда, куда собираетесь пойти - на всякий случай.

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