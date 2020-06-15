2020-06-15T17:27:02+03:00
Общество

Умер основатель петербургского поэтического клуба «Болт» Артем Кулагин. Ему было всего 35 лет

Причиной смерти поэта Артема Кулагина стал рак
Петр КИБЕР
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В возрасте 35 лет умер петербургский поэт и музыкант Артем Кулагин. Фото: vk.com/jazzninjahВ возрасте 35 лет умер петербургский поэт и музыкант Артем Кулагин. Фото: vk.com/jazzninjah
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Трагическая новость пришла в минувшие выходные из Израиля, где в онкологической клинике умер петербургский поэт и музыкант, основатель легендарного поэтического клуба «Болт» Артем Кулагин. Ему было всего 35 лет.

- 13 июня умер Артем Кулагин, поэт, президент и основатель арт-клуба «Болт», музыкант и дизайнер. Он находился в Израиле, где лечился от опухоли мозга, - сообщается на официальной странице клуба ВКонтакте.

Поклонники таланта артиста тут же высказывают сожаления о его смерти и выражают соболезнования близким Артема: «Какая ужасная новость... Очень жаль Артема. Уходят молодые, хорошие и талантливые. Как несправедливо все! Светлая память светлому человеку»; «Огромная благодарность за поэтические вечера, на которых посчастливилось быть и эфиры по ТВ»; «Соболезнования родным и близким, коллегам и друзьям. Светлая память».

О смерти основателя сообщает паблик поэтического клуба "Болт" ВКонтакте. Фото: vk.com/stihi_poezija

О смерти основателя сообщает паблик поэтического клуба "Болт" ВКонтакте. Фото: vk.com/stihi_poezija

Известно, что Артем Кулагин болел давно. В последнее время, когда он уже находился при смерти, его друзья читали ему его же стихи по телефону. Знал поэта и известный петербургский кинорежиссер Александр Сокуров, выбравший для прочтения лучшую весь Артема – стихотворение «Урал».

В тот же день, после известия о смерти Артема, было опубликовано решение возобновить работу основанного им поэтического клуба, которая замирала на время карантина. Пока это будут встречи с периодичностью раз в месяц, но главное, что дело Артема Кулагина продолжить жить благодаря его друзьям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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