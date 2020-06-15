2020-06-15T19:26:03+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге пьяные хулиганы поломали скульптуру коня на Аничковом мосту

Одному из скакунов оборвали бронзовые поводья
Петр КИБЕР
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В Санкт-Петербурге неизвестные повредили одного из коней Клодта.В Санкт-Петербурге неизвестные повредили одного из коней Клодта.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Знаменитые кони Клодта, расположенные на Аничковом мосту в самом центре Санкт-Петербурга, пострадали от рук хулиганов. В минувшие выходные, когда по улицам города гуляли тысячи горожан, несколько пьяных мужчин, по словам очевидцев, взгромоздились на одну из статуй, попутно повредив бронзовое изваяние.

- На одной из статуй разорвана уздечка. Остальные кони целые, - сообщает фотокорреспондент петербургской «Комсомолки» с места происшествия.

Известно, что на место происшествия уже выезжали полицейские и специалисты музея городской скульптуры, которые оценили повреждения конных статуй. И пока стражи порядка по видео с камер наблюдения пытаются найти хулиганов, эксперты решают, как восстановить бронзовые изваяния.

У бронзовой скульптуры оборвали уздечку. Фото: Артем КИЛЬКИН

У бронзовой скульптуры оборвали уздечку.Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, что скульптурная группа «Укрощение коня человеком», как и сам Аничков мост, расположенный на оси Невского проспекта, включен в список объектов культурного наследия России федерального значения и находится под охраной государства.

Сами кони, созданные бароном Клодтом в середине 1800-х годов, не раз страдали от вандалов, а на гранитном постаменте одного из монументов сохранены повреждения, полученные во время немецкого авианалета в 1944 году.

Последний раз скульптуры реставрировали 20 лет назад. Тогда была проведена капитальная работа, занявшая почти год и сейчас бронзовые изваяния находятся в хорошем состоянии.

Скульптуры Аничкова моста не раз становились жертвой рук хулиганов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Скульптуры Аничкова моста не раз становились жертвой рук хулиганов.Фото: Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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