Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 16 июня 2020 года: сроки новой волны инфекции и испытаний вакцины на добровольцах

«Комсомолка» вновь сделала подборку последних новостей о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 16 июня 2020 года. Количество зараженных опасной инфекцией медленно, но верно идет на небольшой спад.

- С начала пандемии в Санкт-Петербурге диагноз COVID-19 подтвердился у 20 813 человек. 9 739 пациентов уже выздоровели, а 635 – умерли в общей сложности. За минувшие сутки коронавирусом заболели еще 252 человека, а 38 – скончались, - сообщает информационный центр городского Оперштаба по борьбе с инфекцией.

Петербургская компания BIOCAD планирует завершить доклинические испытания вакцины от коронавируса уже в середине лета. Если лекарство подействует на животных, то уже в августе ученые могут перейти на добровольцев среди людей. При оптимистичном раскладе вакцина появится уже к началу зимы, что очень вовремя, ведь эксперты прогнозируют новую вспышку COVID-19 в последнем квартале 2020 года. Более того, ученые ждут совершенно новые штаммы гриппа и рекомендуют всем делать прививки.

Смольный все-таки издал долгожданное постановление о новых выплатах медработникам во время пандемии. Теперь в список включили персонал без медобразования, а также дезинфекторов и водителей бригад скорой помощи.

К сожалению, в Северной столице продолжают регистрировать новые случаи смерти. В этот раз коронавирус убил 17 женщин и 21 мужчину в возрасте от 34 лет до 91 года. У всех пациентов, по неутешительной традиции, имелись разнообразные хронические заболевания.

Добавим, что журналист «Комсосолки» прошелся по городским парикмахерским, чтобы проверить, насколько сильно изменилась их работа, и все ли дожили до послаблений по коронавирусу.