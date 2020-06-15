2020-06-16T12:23:19+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Развивай свой бизнес вместе с Банком УРАЛСИБ»

Принять участие в ней с 9 июня по 15 июля 2020 года могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и Краснодара
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Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Развивай свой бизнес вместе с Банком УРАЛСИБ». Фото предоставлено банком УРАЛСИБ.Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Развивай свой бизнес вместе с Банком УРАЛСИБ». Фото предоставлено банком УРАЛСИБ.
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«БАНК УРАЛСИБ» запустил акцию «Развивай свой бизнес вместе с Банком УРАЛСИБ», победители которой получат по 200 тысяч рублей на развитие своего бизнеса. Зарегистрироваться для участия в Акции можно на странице проекта в Яндекс.Картах.

Акция действует для физических лиц - действующих руководителей (единоличный исполнительный орган) юридического лица или зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя, чей бизнес имеет расчетное обслуживание в Банке.

Период проведения акции - с 9 июня по 15 июля 2020 года. Регионы проведения: Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Краснодар. Призовой фонд Акции составляет 1 000 000 рублей.

Принять участие в акции просто, для этого нужно:

- иметь зарегистрированный бизнес в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре или Уфе;

- зарегистрироваться на странице проекта и подать заявку на участие до 08.07.2020 г.;

- описать историю создания и развития своего бизнеса на странице проекта и рассказать, почему вам важно получить поддержку;

- подать заявку на открытие расчетного счета для бизнеса в Банке УРАЛСИБ, если ваш бизнес не имеет расчетного обслуживания в Банке, и открыть расчетный счет до 15.07.2020 г.;

- поделиться участием в Акции на своих страницах в социальных сетях, чтобы как можно больше людей узнали об истории вашего бизнеса и смогли проголосовать за вас.

Победителем в каждом городе станет тот, чья история наберет наибольшее количество голосов. Всего определится пять победителей: по одному победителю в каждом регионе участия, и один дополнительный приз от Банка УРАЛСИБ - достанется наиболее активному участнику Акции.

Каждый победитель Акции получит 200 000 рублей на развитие своего бизнеса, а также очную консультацию от эксперта по эффективным коммуникациям и переговорам Университета Бизнеса УРАЛСИБ Кристины Петрухновой.

Итоги Акции будут подведены в период с 15 по 22 июля включительно, вознаграждения победителям – выплачены с 28 по 31 июля 2020 года.

Подробную информацию об Акции и ее организаторах можно получить здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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