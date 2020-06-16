2020-06-16T16:05:37+03:00
Общество

Обсуждаем вместе: Какое будущее ждет Петербург и Ленинградскую область

На сайте и в соцсетях «Комсомольской правды» пройдет прямая линия лидера партии «Родина», посвященная инициативам по развитию региона
Поделиться:
Лидер регионального отделения Всероссийской политической партии «Родина» Валерий Шинкаренко. Фото из личного архива.Лидер регионального отделения Всероссийской политической партии «Родина» Валерий Шинкаренко. Фото из личного архива.
Изменить размер текста:

Осенью 2020 года в Ленинградской области пройдут выборы губернатора. На днях депутаты Законодательного собрания региона утвердили дату голосования – 13 сентября. О своих намерениях бороться за пост главы Ленобласти заявили лидер регионального отделения Всероссийской политической партии «Родина» Валерий Шинкаренко. Политик и управленец уже разработал предвыборную программу, в которой особое внимание уделяется созданию новых рабочих мест, увеличению зарплат и ограничению неорганизованной трудовой миграции.

17 июня Валерий Шинкаренко станет гостем прямого эфира «Комсомольской правды». Каким должно быть будущее Ленинградской области и что нужно изменить в регионе? Какие отрасли требуют новых рабочих мест? Как политик видит процесс интеграции Ленинградской области и Санкт-Петербурга? На эти и другие вопросы руководитель регионального отделения «Родины»ответит во время онлайн-конференции. Экспертную оценку инициативам претендента на должность губернатора даст политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Трансляция пройдет на сайте spb.kp.ru (эфир станет доступен на этой странице в среду, 17 июня, в шесть часов вечера), соцсети «ВКонтакте», а также на YouTube-канале. Свои вопросы Валерию Шинкаренко и Дмитрию Солонникову вы можете задать во время эфира или до его начала – в комментариях к этой публикации.

Начало трансляции 17 июня 2020 года в 18.00. Присоединяйтесь!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Медведица Хаарчаана устроила охоту на видеокамеру в Ленинградском зоопарке
Автопробег в честь медиков пройдет в Санкт-Петербурге 21 июня 2020 года
Водолазы-добровольцы будут искать пропавшего в Кингисеппе школьника
Избирательные участки начали работу в Ленинградской области
Работа наземного транспорта изменится в дни репетиций и проведения Парада Победы в Санкт-Петербурге
Врач НИИ Джанелидзе рассказал, как отличить коронавирус от обычной простуды
19-летний парень поджег полицейский УАЗ из-за уснувших на дороге пьяных друзей
Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, как правильно выбирать клубнику
В Ленобласти пьяная мать легла спать и насмерть придавила ребенка
Град и гроза в середине дня накроют Ленинградскую область 16 июня 2020 года
Рост цен на автомобили ожидается в Санкт-Петербурге
Петербургские врачи спасли трех малышей с тяжелой формой гемофилии
Эксперты объявили, сколько будет стоить ремонт скульптуры коня на Аничковом мосту
Труп парня выловили из Молочного озера в Выборге
Рекордно жаркий день ожидается в Санкт-Петербурге 16 июня 2020 года
Молодую медсестру из Ленэкспо накажут за расстегнутую молнию на костюме
В детском саду в Ленобласти, где у ребенка нашли коронавирус, закрыли все дежурные группы
Комздрав рассказал о новых 54 жертвах коронавируса в Санкт-Петербурге
Новая торговая сеть Green появится в Санкт-Петербурге летом 2020 года
Пьяный водитель «Дэу Матиз» наехал на гаишника на Садовой улице
Появились фотографии с места, где нашли расчлененный труп мужчины с женской грудью в Ленинградской области
После нахождения расчлененного трупа трансгендера завели дело об убийстве
Ученые рассказали, когда придет вторая волна коронавируса в Санкт-Петербург
На видео попал мужчина, угрожавший обрезом ружья бывшему коллеге в Санкт-Петербурге
Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 16 июня 2020 года: заболели сразу 70 человек, один умер
Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 16 июня 2020 года составило 54 человека
Кресты и иконы пытались вывезти из Пулково в Европу
Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 16 июня 2020 года составило 234 человека
Расчлененный труп мужчины с женской грудью выловили из реки в Ленинградской области