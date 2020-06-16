Обсуждаем вместе: Какое будущее ждет Петербург и Ленинградскую область

Осенью 2020 года в Ленинградской области пройдут выборы губернатора. На днях депутаты Законодательного собрания региона утвердили дату голосования – 13 сентября. О своих намерениях бороться за пост главы Ленобласти заявили лидер регионального отделения Всероссийской политической партии «Родина» Валерий Шинкаренко. Политик и управленец уже разработал предвыборную программу, в которой особое внимание уделяется созданию новых рабочих мест, увеличению зарплат и ограничению неорганизованной трудовой миграции.

17 июня Валерий Шинкаренко станет гостем прямого эфира «Комсомольской правды». Каким должно быть будущее Ленинградской области и что нужно изменить в регионе? Какие отрасли требуют новых рабочих мест? Как политик видит процесс интеграции Ленинградской области и Санкт-Петербурга? На эти и другие вопросы руководитель регионального отделения «Родины»ответит во время онлайн-конференции. Экспертную оценку инициативам претендента на должность губернатора даст политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Трансляция пройдет на сайте spb.kp.ru (эфир станет доступен на этой странице в среду, 17 июня, в шесть часов вечера), соцсети «ВКонтакте», а также на YouTube-канале. Свои вопросы Валерию Шинкаренко и Дмитрию Солонникову вы можете задать во время эфира или до его начала – в комментариях к этой публикации.

Начало трансляции 17 июня 2020 года в 18.00. Присоединяйтесь!