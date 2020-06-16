Петербуржцев предупредили об угрозе подтоплений из-за грозы и ливня 16 июня

В Санкт-Петербурге днем во вторник, 16 июня 2020 года, ожидается гроза, которая немного освежит город в разгар 27-градусной жары. Ливни с сильным ветром обещают начаться в разных частях города уже с 16 часов. В связи с этим службы Северной столицы ожидают, что если дожди окажутся очень обильными, то не исключены подтопления. Горожан просят быть осторожнее.

- В случае превышения интенсивности осадков просим автомобилистов быть внимательными и по возможности избегать низких участков дороги под мостами и путепроводами, где вероятность возникновения подтопления наиболее велика, - проинформировали в Смольном.

По прогнозам количество воды, которое выпадет во время грозы во вторник, не должно превысить возможности канализации города. Однако в случае высокой интенсивности осадков возможно кратковременное образование локальных подтоплений. Водоканал подготовит сети к приему осадков и будет держать на контроле проблемные адреса города.

Грозы ожидаются и в среду, 17 июня, причем с более обильными ливнями. В Ленобласти и вовсе должен пойти град.

В соответствии со сводом технических правил канализационные сети в Санкт-Петербурге проектируются исходя из максимальной пропускной способности трубопровода при интенсивности выпадающих осадков не выше 7,2 мм за 20 мин.При выпадении осадков с интенсивностью выше 15 мм за 20 мин возникает переполнение канализационной системы, которое вызывает подтопления улично-дорожной сети.