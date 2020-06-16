2020-06-16T16:57:02+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам

Оформить кредит до 5 млн рублей теперь можно под 9,49% годовых
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Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам.Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Банк УРАЛСИБ снизил ставки по основным программам ипотечного кредитования. Снижение произошло по программам на покупку строящегося и готового жилья, в том числе по программе ипотечного кредитования с господдержкой, при сумме кредита до 5 млн рублей.

Минимальная ставка по программам на покупку строящегося и готового жилья при сумме кредита до 5 млн рублей теперь составляет 9,49% годовых.

Для кредитов на покупку строящегося и готового жилья на сумму 5 млн рублей и выше - минимальная ставка составляет 8,99% годовых, а для кредитов по программе ипотечного кредитования с господдержкой (программа «Ипотека 6,5%») на сумму 5 млн рублей и выше – 5,99%.

Возможна подача заявки на ипотечный кредит по двум документам: для этого достаточно паспорта и второго документа на выбор (ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение или заграничный паспорт).

ИСТОЧНИК KP.RU

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