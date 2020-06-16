2020-06-16T19:04:14+03:00
Общество

Суд Санкт-Петербурга отменил наказание отцу за прогулку с ребенком на детской площадке во время самоизоляции

Мужчине выписали протокол за нарушение карантина 15 тысяч рублей, но он смог отстоять свою позицию
Роман ЛЯЛИН
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Мужчину оштрафовали за посещение детской площадкиМужчину оштрафовали за посещение детской площадки
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В Санкт-Петербурге отменили первый в городе штраф за посещение детской площадки во время режима самоизоляции. Напомним, 7 апреля 2020 года 38-летний Алексей вышел во двор с двумя своими сыновьями - 6 и 8 лет, чтобы поиграть в мяч. Это увидели полицейские, которые мониторили камеры наружного наблюдения. К семье сразу подъехали сотрудники, которые и выписали протокол. А уже на следующий день мужчину вызвали в суд, где оштрафовали на 15 тысяч рублей.

- Да, детская площадка была огорожена, - рассказывал "КП-Петербург" Алексей. – Но мой ребенок - воспитанник школы олимпийского резерва, и нам оттуда пришло предписание - заниматься физическими нагрузками. Дома играть в мяч не получается, поэтому мы вышли во двор.

Алексея оштрафовали по части 2-й статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Для него 15 тысяч рублей были половиной семейного бюджета. И теперь, спустя два месяца, отцу двоих детей вместе с адвокатом удалось отменить решение суда.

Мужчину приговорили к штрафу в 15 тысяч рублей

Мужчину приговорили к штрафу в 15 тысяч рублей

- Была подана жалоба, суд ее удовлетворил, - пояснил "КП-Петербург" адвокат Александр Передрук. - Сейчас дело направлено на новое рассмотрение в суд. Наш ключевой довод был в том, что состав административного правонарушения был выбран неверно. Суд не имел право привлекать к ответственности по этой статье. По ней можно привлечь, допустим, за нарушение санправил функционирования питания. Но не за посещение парков или детских площадок. Здесь нужно было применить другие нормы, в частности статью "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Но мы будем настаивать, чтобы дело было прекращено. Поскольку неразумно переквалифицировать статью сейчас.

По словам адвоката, отмена первого штрафа может положить начало череде отмены всех остальных штрафов.

- Суд Санкт-Петербурга с нашими доводами согласился, - уточнил адвокат. - Верховный суд в своем обзоре высказывал аналогичное мнение о применении статьи 6.3 КоАП РФ. Все протоколы по этой статье за посещения парков или спортивных площадок должны быть отменены. Главное, чтобы люди сами обращались с жалобой на свой штраф.

Сам же Алексей доволен решением суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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