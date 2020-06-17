2020-06-17T15:14:26+03:00
Общество

Тысячи масок и 33 тонны санитайзера: как Ленобласть готовится к голосованию по поправкам в Конституцию

Стартует голосование уже 25 июня
Маргарита РЫБАКОВА
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Если забыли средства защиты, вам их выдадут на местеЕсли забыли средства защиты, вам их выдадут на местеФото: Олег ЗОЛОТО
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Осталось всего ничего до Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. В 47-м регионе полным ходом идет подготовка к этому событию. Больше всего внимания уделяют безопасности. Все требования Роспотребнадзора должны быть выполнены.

- Члены избирательных комиссий Ленинградской области отдельно пройдут тест на коронавирус, - сообщают в избиркоме региона. - Всех на участке обеспечат средствами индивидуальной защиты.

А теперь конкретно. На входах в участки будет организован температурный контроль. Если все прошло успешно и температура в пределах нормы, избиратель отправляется дальше. Если нет - сотрудники УИК предоставят бюллетень и контейнер, в который необходимо его опустить. А дальше - вызовут «скорую».

Важный момент: на входе будут лежать маски и перчатки. Воспользоваться ими может любой избиратель, который по какой-то причине не захватил ничего с собой. В помещениях оборудованы места для дезинфекции рук. Для избирательных участков уже приготовлено более 33 тонн санитайзера.

Кроме того, в течение всего дня участки будут обрабатывать дезинфицирующими растворами. Протирать все столы, дверные ручки, спинки стульев и прочие так называемые контактные поверхности. Проветривать помещения тоже станут ежечасно. Плюс ко всему ручки для голосования тоже дадут на месте. Одноразовые. Чтобы исключить контакт.

В людных местах волонтеры уже сейчас рассказывают ленинградцам о подготовке к общероссийскому голосованию Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

В людных местах волонтеры уже сейчас рассказывают ленинградцам о подготовке к общероссийскому голосованиюФото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

ГЛАЗ ДА ГЛАЗ

Ну и какие же выборы без наблюдателей? Они тоже готовятся бдеть законность на избирательных участках. Причем не только на самих участках и не только 1 июля.

- Соблюдение прозрачности и абсолютной легитимности всех процедур - одно из важнейших требований при организации и проведении общероссийского голосования, - утверждает заместитель председателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Журавлев. - Несмотря на то что голосование продлится несколько дней, недостатка в наблюдателях не будет. Прием документов еще идет, после него все поступившие кандидатуры рассмотрит наша рабочая группа. Положение размещено на сайте.

Все наблюдатели, как и члены избирательных комиссий, получат средства индивидуальной защиты.

КОГДА ГОЛОСОВАТЬ?

1 июля с 08.00 до 20.00.

С 25 по 30 июня по определенному графику, уточняйте по телефону УИК.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

978 - всего УИК

5000 наблюдателей подали заявки

КСТАТИ

Если хотите проголосовать не по прописке, а на каком-то другом избирательном участке, надо обратиться в пункт приема заявлений территориальных избирательных комиссий, МФЦ или на сайт «Госуслуги» до 21 июня. Отметим, с 16 по 21 июня такие заявления будут принимать в участковых избирательных комиссиях.

Если хотите проголосовать на дому, до 1 июля обратитесь в свою участковую комиссию или передайте просьбу через родственников или волонтеров. Обсудите удобное время голосования. Обращение для голосования на дому также можно подать через портал «Госуслуги» до 14.00 21 июня.

Адреса и телефоны можно найти в разделе «Территориальные избирательные комиссии» на сайте Леноблизбиркома.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

8-800-200-0020 - информационно-справочный центр ЦИК России.

Сайт: конституция2020.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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