Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 17 июня 2020 года: выздоровление 103-летней пациентки и реальное число горожан, умерших от COVID-19

«Комсомолка» собрала все важные последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 17 июня 2020 года. Медики по-прежнему находят опасную инфекцию у большого числа горожан.

- С начала пандемии в Санкт-Петербурге коронавирус выявили у 21047 человек. 9 971 пациентов уже переболели COVID-19, а 689 – умерли в общей сложности. За прошедший день коронавирусом заболели еще 234 человека, а 54 – скончались, - сообщает информационный центр городского Оперштаба по борьбе с инфекцией.

103-летняя пациентка больницы Святого Георгия успешно вылечилась от COVID-19 и выписалась домой. Смертельно опасная болезнь часто одолевает пожилых людей, однако блокадница ее победила. Коронавирус атаковал ее вместе с двухсторонней пневмонией. Сейчас героиня чувствует себя хорошо и находится в кругу близких. Заразу сумела победить и супружеская пара медиков, работающих в Мариинской больнице. Об их истории любви и том, как пандемия изменила их жизнь, мы написали в душевном материале.

«Комсомолка» выяснила, почему данные городского оперштаба по числу умерших от коронавируса разнятся с федеральной статистикой. Наш журналист разобрался, сколько на самом деле петербуржцев могло скончаться от инфекции в минувшем апреле.

Увы, по оценкам экспертов, приближенных к Смольному, коронавирус уничтожит примерно 40% малого бизнеса в Санкт-Петербурге. Особенно плохо пришлось общепиту. На доставку, например, смогли перейти не больше 15% заведений. По словам губернатора Северной столицы, снятие ограничений по COVID-19 зависит напрямую от того, насколько дисциплинированно горожане будут соблюдать стандарты безопасности.

Добавим, что суд отменил первый в Санкт-Петербурге штраф за посещение детской площадки во время режима самоизоляции. Напомним, его получил отец, вышедший попинать мяч с сыном. Адвокат мужчины считает, что это может стать прецедентом к дальнейшей отмене многих коронавирусных штрафов.