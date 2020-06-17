От рабочих до архитекторов и капитанов: Какие вакансии открыты в «Группе ЛСР»

Новые возможности

Ограничения постепенно снимают, и люди начинают возвращаться к работе или приступают к поискам новой, если пандемия оставила их без заработка. Только теперь соискатели изучают работодателей гораздо внимательнее: ищут вакансии с белой зарплатой, хорошим соцпакетом и льготами для работников. И такие предложения в Петербурге есть. Например, в строительной отрасли.

- Наши предприятия ждут на работу образованных трудолюбивых людей, готовых к профессиональному росту. Если соискатель не имеет необходимой квалификации, у нас есть возможность организовать его переподготовку в учебных центрах Санкт-Петербурга или в собственном лицензированном учебном центре, - рассказали в «Группе ЛСР».

Ну а дальше многое будет зависеть от самих работников. Если человек готов учиться и у него есть желание работать, он и на производстве сможет построить карьеру.

Уверенность и стабильность

Самый главный плюс работы на крупном предприятии в нынешних экономических реалиях - это стабильность и белая заработная плата.

- Стабильность выражается в гарантированной выплате заработной платы и соблюдении трудовых прав сотрудников. На предприятиях созданы благоприятные условия: сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и обувью. Выплачивается компенсация за вредные условия труда, - рассказали в компании.

А еще у каждого предприятия «Группы ЛСР» есть свой социальный пакет и льготы. Специалисты строительного блока могут рассчитывать на рабочие места в черте города, корпоративную развозку, возможность обучения и повышение квалификации, питание на производстве. Для производственного блока - привлекательные условия для вахтовиков, возможна оплата проезда из регионов России, есть благоустроенные общежития, а в поселках, в которых предоставляются рабочие места, работают детсады, школы, медицинские учреждения и магазины. При желании рабочие и специалисты из других регионов могут переехать всей семьей.

Кроме того, на предприятиях «Группы ЛСР» действует социальная поддержка сотрудников: материальная помощь, денежные выплаты к юбилейным датам, система премий, скидки на приобретение жилья и строительных материалов.

КОНКРЕТНО

Какие рабочие нужны предприятиям «Группы ЛСР»

«ЛСР. Строительство - Северо-Запад»

Кто требуется

Для производства железобетонных изделий - формовщики изделий, конструкций и строительных материалов, сварщики арматурных сеток и каркасов, машинисты крана мостового (крановщик), арматурщики, мотористы бетоносмесительных установок, стропальщики, слесари-ремонтники, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Для строительства домов - монтажники по монтажу стальных и железобетонных конструкций, бетонщики, арматурщики, плотники, электрогазосварщики, подсобные рабочие, монтажники наружных трубопроводов, штукатуры, маляры строительные, монтажники санитарно-технических систем и оборудования.

Для проектирования - инженеры-конструкторы, архитекторы, инженеры-проектировщики.

Для грузоперевозок и обслуживания автопарка - водители грузовых автомобилей (общего назначения), слесари по ремонту автомобилей.

«ЛСР. Базовые»

Кто требуется

Для добычи и переработки гранита, песка - начальники цехов и их заместители, мастера участков, механики, энергетики, водители карьерных самосвалов, машинисты карьерной техники, слесари по ремонту промышленного оборудования и спецтехники, электрогазосварщики, рабочие на производство с обучением по профессии.

Для обеспечения водных перевозок продукции грузовыми судами - плавсостав, специалисты по ремонту судов.

«ЛСР. Стеновые материалы»

Кто требуется

Ведущие инженеры по АСУТП, инженеры-механики, инженеры-технологи.

«ЛСР. Краны - Северо-Запад»

Кто требуется

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, наладчик строительных машин и оборудования, слесарь-ремонтник.