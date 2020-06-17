2020-06-17T14:14:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 17 июня 2020 года составило 228 человек

Мы собрали все последние новости о числе зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 17 июня 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Число зараженных коронавирусом в Петербурге увеличилось на 17 июняЧисло зараженных коронавирусом в Петербурге увеличилось на 17 июняФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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За последние сутки статистика зараженных COVID-19 в России увеличилась. Еще у 7843 человек была выявлена инфекция. Из них число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 17 июня 2020 года составило 228 пациентов. Так, каждый день постепенно снижается количество выявленных случаев.

- За последние сутки в Петербурге зафиксировали еще 228 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в городе заразились 21275 человек, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Однако в городе вполне успешно проходит и лечение зараженных. За последние сутки в Петербурге были выписаны сразу 716 переболевших пациентов. За все время в Северной столице полностью выздоровели от коронавируса уже 10687 человек.

Не обошлось и без новых жертв COVID-19. Комиссия подтвердила еще 38 летальных случаев. Общее число умерших от инфекции составляет уже 727 человек.

Также за последние сутки были обследованы на коронавирусную инфекцию еще 18545 человек. На данный момент с болезнью борются в Санкт-Петербурге 9861 горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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