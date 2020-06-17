2020-06-17T14:14:36+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге умер профессор, бывший советник Анатолия Собчака и экс-депутат Заксобрания Ватаняр Ягья

Ему было 83 года
Петр КИБЕР
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В Петербурге умер бывший депутат Заксобрания Ватаняр Ягья. Фото: assembly.spb.ruВ Петербурге умер бывший депутат Заксобрания Ватаняр Ягья. Фото: assembly.spb.ru
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В Санкт-Петербурге умер бывший депутат городского Законодательного собрания, главный советник первого мэра Северной столицы Анатолия Собчака, доктор исторических наук, профессор Ватаняр Ягья.

- Ушел из жизни выдающийся ученый, государственный и общественный деятель, наш друг и наставник. Ватаняр Саидович был одним из творцов петербургского парламентаризма, человеком, внесшим огромный вклад в становление системы государственной власти нашего города, - заявил председатель петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров.

Заседание 17 июня началось в петербургском парламенте с минуты молчания.

Ватаняр Ягья был действительно известным и уважаемым в городе человеком. Он не только четыре раза становился депутатом сначала Ленсовета, а потом и Заксобрания, но еще и много преподавал.

Он родился в Ленинграде в 1938 году. В войну вместе с семьей был эвакуирован на Алтай. После ее окончания вернулся в Ленинград, где окончил школу и потупил в университет. Далее была учеба в МГУ и стажировка в университете Аддис-Абебы, куда Ягъя попал по обмену. Но он всегда возвращался в родной город.

Ватаняр Ягья - автор более 270 научных работ, 10 монографий С 1994 года был заведующим кафедрой мировой политики Санкт-Петербургского государственного университета, а с 2000 года стал Почетным профессором СПбГУ.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким Ватаняра Ягъи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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