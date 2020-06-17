«Запас прочности есть, но будет непросто»: губернатор Ленобласти подвел итоги 2019 года

Отчет губернатора перед депутатами Законодательного собрания должен был состояться в апреле, но его пришлось перенести. Неудивительно, что тема пандемии прозвучала в самых первых словах Александра Дрозденко.

- Ситуация с распространением новой инфекции не изменила вектор нашего будущего, а только еще больше подчеркнула, что именно жизнь каждого жителя Ленинградской области является главной задачей и единственной целью деятельности всех органов всех уровней власти, - начал свой доклад глава региона. - Да, до конца этого года будет трудно и сложно. И для бизнеса, и для жителей. Но у Ленинградской области есть запас прочности, который мы накопили за предыдущие восемь лет, даже несмотря на кризисные явления.

Александр Дрозденко обозначил трех «китов», на которых стоит рост валового регионального продукта (21% с 2011 года при среднем показателе по стране 13%. - Прим. ред.). Это прирост промышленного производства, инвестиции в экономику региона - беспрецедентные 2,5 триллиона рублей, а также увеличение доходов областного бюджета в 2,3 раза.

- Сейчас мы имеем все ресурсы и возможности для активного решения системных проблем, острых вызовов, а также повышения качества жизни, - добавил губернатор, уточнив, что за последние годы реальные доходы ленинградцев увеличились почти на 30 процентов.

О ЖИТЕЛЯХ

Ленобласть один из немногих регионов, где растет численность населения. Сейчас здесь живет 1 876 000 человек. При этом средняя продолжительность жизни составляет 73,6 года - это второе место по Северо-Западу.

- Но нам есть куда стремиться, ведь продолжительность жизни связана с ее качеством, - говорит губернатор. - За цифрами нам надо увидеть каждого, кто нуждается в поддержке, особенно детей, молодежь и пожилых людей.

Так, в области реализуют региональный проект «Старшее поколение», работают гериатрические кабинеты и отделения, открыт Областной гериатрический центр. На дому тем, кто нуждается в поддержке, помогают мультидисциплинарные патронажные бригады. А еще здесь есть системы неформального ухода, в том числе «Тревожная кнопка» и «Заботливый сосед».

Пока что население области прирастает в основном за счет миграционных притоков. За последние восемь лет в регион приехало жить почти 220 тысяч человек, в том числе 38 тысяч - в прошлом году. Четверть из них - это семьи с детьми. Им положены выплаты, которые регулярно индексируются, денежные компенсации и льготы.

На церемонии вручения паспортов 12 июня губернатор отметил, что дети – это будущие кадры, и они будут считать Ленобласть родным домом Фото: Правительство Ленобласти

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

Проблему, которая здесь есть, власти называют системной. Количество детей в регионе растет, появляются новостройки, а строительство детских садов и школ за ними не поспевает. Решать задачку взялись с разных сторон. Так, в прошлом году у застройщиков выкупили двенадцать детских садов, в том числе семь в Мурино, ввели в эксплуатацию два новых. В этом году закончат строительство садика в «Новом Оккервиле» - это Кудрово. В планах на ближайшие полгода еще тринадцать садиков, то есть 2,5 тысячи мест для малышей.

- С прошлого года мы частично компенсируем затраты частным садам, - рассказал Александр Дрозденко. - А они при этом обязуются устанавливать родительскую плату не более 5 тысяч рублей. В итоге число воспитанников в них выросло в три раза. А еще выплачиваем 9,5 тысячи

рублей на ребенка, если он не получил вовремя место в детском саду. Эту инициативу признали лучшей социальной практикой.

О КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ

Это Александр Дрозденко назвал главным социальным проектом. Сейчас регион занимает восьмое место в Общероссийском рейтинге качества жизни. Здесь губернатор сделал упор на здравоохранение.

Среди достижений, в частности, рекордное снижение младенческой смертности. Показатель впервые в истории области составил 2,9 на тысячу родившихся малышей. Это лучше, чем не только в целом по России, но и по сравнению с европейскими странами.

Кроме того, область стала одной из первых использовать передвижные амбулатории, что дало возможность доставить медицинскую помощь туда, где нет своих врачей. Здесь первыми в России стали регулярно помогать санавиации, и к 2024 году планируют организовать все так, чтобы медицинские вертолеты могли круглосуточно эвакуировать людей. А еще взяли на себя амбициозную задачу: вкладывать в покупку самого современного медицинского оборудования не меньше миллиарда рублей.

Где здоровье, качество жизни - там и спорт. В области строят современные спортивные объекты, на существующих проводят капремонты, создают велосипедную инфраструктуру. А в Луге открыли первый фитнес-центр под открытым небом.