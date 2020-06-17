Пока Петербург отказывается от маршруток, Ленобласть делает ставку на коммерческих перевозчиков

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

С появлением коронавируса в нашей повседневности жизнь стала тяжелее. Не обошли стороной пандемические сложности и общественный транспорт. В Ленобласти, как и во всех регионах страны, в обиход ввели обязательную санитарную обработку автобусов.

– Когда автобус возвращается в парк, то вместе с уборкой, мойкой салона, самого транспорта проводят и санобработку: поручни, ремни, пряжки, ручки дверей – все обрабатывается хлорактивными дезинфицирующими средствами. Ночь обработанный автобус проводит в чистой зоне, – рассказывает заместитель начальника управления Ленобласти по транспорту Михаил Присяжнюк. – После каждого рейса салон автобуса не обрабатывается: сами понимаете, провести санобработку самостоятельно, да еще в такой короткий срок водитель не в состоянии. Но в межинтервальный отстой он открывает двери, чтобы проветрить салон, подметает и убирает крупный мусор.

Однако тщательная уборка, которая вошла в ежедневный график, – мелочь по сравнению с глобальными переменами, принесенными вирусом. Пассажиропоток в автобусах и маршрутках региона упал на 90 процентов, а вместе с ним на столько же упала и прибыль. Чтобы спасти перевозчиков от сокращений, а редких пассажиров – от полного отсутствия транспорта, в ситуацию пришлось вмешаться властям.

– Самая большая расходная статья перевозчика, примерно 40 процентов от всего объема, – затраты на топливо. Ленобласть взяла ее на себя, – рассказывает чиновник. – Регион компенсирует до 95 процентов всех затрат перевозчиков на топливо. Пандемию благодаря этому перевозчики смогут пережить.

Теперь каждый день проходит санобработка: поручни, ремни, пряжки, ручки дверей – все опрыскивают хлорактивными составамиФото: Олег ЗОЛОТО

В отличие от Петербурга, где от части маршрутов на время режима самоизоляции отказались по распоряжению Смольного, в 47-м регионе массово отменять маршруты не стали. На одних вполовину сократили количество подвижного состава, на других увеличили интервал движения, третьи изменили время работы, подстраиваясь под сокращенный режим петербургской подземки.

– Перевозчик анализировал фактический пассажиропоток и принимал решение о сокращении подвижного состава или увеличении интервала сам, но в обязательном порядке согласовывая это с нами или, если маршруты муниципальные, с муниципальными районами, – объясняет Присяжнюк.

Сейчас жизнь пытается войти в привычное русло. Люди стали пользоваться общественным транспортом чаще. В некоторых районах Ленобласти число пассажиров дошло до 70 процентов довирусного уровня, а потому и количество транспорта на улицах стало расти.

ОПТИМАЛЬНАЯ СИСТЕМА

По размеру Ленобласть – как два среднестатистических европейских государства. Как наладить на такой немаленькой территории, да еще и окружающей второй по величине город страны, нормальную работу транспорта? Выход был найден: пока регион-сосед идет по пути тотального отказа от маршруток, Ленобласть сделала ставки на коммерческих перевозчиков.

Ситуация такая: государственных перевозчиков в регионе нет, только коммерческие. Содержать ГУП неудобно и невыгодно, уж слишком много филиалов и трудозатрат ему потребуется, ведь порой ленинградские оборотные маршруты (туда и обратно) достигают 700 километров. Но, несмотря на кажущуюся противоположность транспортной политики соседей, регионы смотрят в одну сторону. Если город на Неве лишь планирует перейти на регулируемые перевозки по контрактам, заключенным со вчерашними коммерческими перевозчиками, то Ленобласть давно вверила им все социальные маршруты.

– Наши перевозчики хоть и коммерческие, но обслуживают маршруты и в нерегулируемом тарифе, стоимость проезда на которых определяет рынок, и в регулируемом, устанавливаемом комитетом по тарифам и ценовой политике, – поясняет Присяжнюк. – Один перевозчик обычно занимается обоими видами перевозок в рамках своего района или на смежных межрегиональных маршрутах (с Петербургом. – Прим. ред.).

Жизнь входит в привычное русло: в некоторых районах Ленобласти число пассажиров дошло до 70 процентов довирусного уровняФото: Олег ЗОЛОТО

Маршруты бывают прибыльными, а бывают убыточными. Государственного перевозчика можно заставить обслуживать нерентабельный маршрут, но тогда его придется субсидировать.

В Ленобласти придумали иначе: в один лот каждого госконтракта на перевозку «зашили» и «лакомые», и непривлекательные маршруты. Что называется, любишь кататься – люби и саночки возить, или перекрестное финансирование. Прибыль с востребованных маршрутов идет на поддержание жизни менее ходовых.

– В итоге все перевозчики находятся на самоокупаемости, – подытоживает зампред, – и все коммерческие риски они несут самостоятельно. Финансировать никого не приходится. На сегодня для Ленобласти такая система оптимальна.

Качество перевозок балансирует сама же система. Так как все социальные маршруты продублированы коммерческими ради удобства пассажиров, между ними возникает конкуренция. Если же оба вида перевозок на одной улице обслуживает одна компания, задрать цены на маршрутках она попросту не может – себе дороже.

Да, билет на ленинградский автобус может стоить в 10 раз дороже, чем на петербургский, но в пересчете на километраж получается иная картина. Порой в Ленобласти можно преодолеть 100 километров за 80 рублей.

«ПАССАЖИР ГОЛОСУЕТ РУБЛЕМ»

Сэкономить на подвижном составе втихаря не выйдет: состояние парков периодически проверяют совместно с ГИБДД и Ространснадзором, устраивают рейды. Чтобы элементарно заключить госконтракт, придется не только обладать хорошей репутацией и опытом, но и запастись автобусами не старше нормативного возраста. Для самого распространенного класса автобусов Ленобласти, среднего, он составляет семь лет. Муниципальные районы вольны проводить свои конкурсы на перевозки, но и их требования не могут выходить за рамки регламентов. Ну а за перевозки на рухляди можно схлопотать и уголовную статью.

Эталоном транспортной работы, превосходящим практику Петербурга и других регионов, власти Ленобласти считают перевозки, налаженные в Кудрово. За последние годы большинство маршруток и автобусов города-спутника заменили новенькими «ЛиАЗами» наивысшего экологического класса. Автобусы работают на газу, умеют автоматически наклонять платформу при входе на семь градусов в сторону тротуара, имеют 100-процентно низкий пол и широкие двери, вмещают много пассажиров и принимают все виды безналичной оплаты. И, что самое интересное, ждать чудо-машину не приходится дольше трех минут.

– Но низкопольные автобусы нужны не везде: в Гатчине, например, ширина проезжей части и радиус поворота, обусловленные застройкой, такому автобусу просто не позволяют развернуться, – добавляет чиновник. – В других населенных пунктах бывало, что сами жители просят поставить вместо низкопольных вместительных автобусов машины типа междугородных – с узкими проходами, но множеством посадочных мест, чтобы ехать сидя.

А вот перевозчики вне закона, которые пытаются продублировать официальные маршруты, в регионе встречаются. Первый, самый незамысловатый вид перевозчика-нелегала – перевозчик без каких бы то ни было разрешений. Именно в таких случаях пассажиров могут посадить на прибитые к полу ящики и лавки, а за баранкой может оказаться вовсе не шофер.

Второй вид дорожных нелегалов – машины, маскирующиеся под такси. Маленькие автобусы снуют на конечных остановках и, припарковавшись вне ПДД, зазывают пассажиров. Много таких «такси» выдвигается в направлении Кирова по трассе «Кола». Поймать и наказать их непросто. Пассажиров просят быть внимательными.

– Садясь в микроавтобус без маршрутного указателя и других атрибутов официального маршрута, пассажир голосует рублем, – отмечает Присяжнюк. – Это, конечно, дело каждого, но стоит проявить гражданскую позицию и не забывать, что именно с такими «перевозчиками» периодически происходят ДТП со смертельными исходами.

О ТРАНСПОРТНОЙ РЕФОРМЕ

Этим летом Петербург должен был воплотить в жизнь нашумевшую транспортную реформу: полностью отказаться от маршруток и заменить их социальными автобусами, работающими по фиксированным тарифам. Из-за коронавируса реформу перенесли. На Ленобласти с ее диаметрально противоположным взглядом на организацию перевозок реформа глобально не скажется.

Все смежные маршруты регулирует отдельное соглашение, заключенное много лет назад. По нему все маршруты из Петербурга в Ленобласть и обратно делятся между двумя регионами, и каждый обслуживает свои. При этом отменить или изменить маршрут или даже вывести на линию меньше подвижного состава, чем положено, без разрешения соседа регион просто не вправе.

На начальном этапе подготовки реформы в Ленобласти почувствовали некоторое напряжение, ведь город задумал отказаться от множества смежных рейсов. Но теперь все вопросы урегулировали. Решение есть: часть маршрутов, которые Петербург закроет, заработают под эгидой Ленобласти. С 15 июля этого года Петербург закроет шесть смежных с Ленобластью маршрутов. Но уже 16-го числа они заработают снова. Как обещают в управлении по транспорту, пассажиры даже не почувствуют разницы.

– Мы не делим пассажиров на своих и чужих, – объясняет зампред. – Мы за всех платим полноценным рублем: перечисляем Петербургу деньги за всех пассажиров, которые едут на маршрутах города, а город платит нам за петербуржцев, ездящих по Ленобласти.

С учетом изменений с 16 июля будут работать 143 смежных маршрута, которые обслуживает Ленобласть, и 111 маршрутов, заказанных Петербургом. Требований к Ленобласти ввести на смежных маршрутах регулируемый тариф реформа не предъявляет.

КОНКРЕТНО: Какие маршруты откроют 16 июля

№ 181: Новоселье – станция метро «Проспект Ветеранов». Останется социальным. Выйдут 8 автобусов среднего класса.

№ 521: Форносово – станция метро «Купчино». Станет социальным, 13 автобусов среднего класса.

№ 530: Финляндский вокзал – Всеволожск. Станет социальным. 14 автобусов среднего класса.

№ 687: Ропша – Ломоносов. Останется социальным. 2 автобуса большого класса.

№ 468: станция метро «Улица Дыбенко» – СНТ «Восход». Останется коммерческим, станет сезонным. 7 автобусов среднего класса.

№ 515: станция метро «Ломоносовская» – садоводство «Сады». Останется коммерческим, станет сезонным. 4 автобуса среднего класса.

А ЧТО ЕЩЕ?

Автовокзалы

На вокзал в Подпорожье средства в бюджете уже заложили, проект разработали. Всего на него потратят 95 миллионов рублей. Следующий перспективный для строительства вокзал – в Луге, бюджетные деньги на него запрошены.

По автовокзалу «Северный», который сейчас ютится в остановочном пункте на востоке Мурина, готовят документы под формирование единого участка, а затем можно будет приступить к строительству. С одним инвестором заключили соглашение еще на ПМЭФ-2019, но поучаствовать в развитии международного автовокзала желают еще несколько компаний.

На западе Мурина скоро появится полноценный вокзал – с залом ожидания, комнатой матери и ребенка, медпунктом, кафе, кассами и интерактивным табло. Фото: Управление Ленобласти по транспорту

Полноценный автовокзал – с залом ожидания, комнатой матери и ребенка, медпунктом, кафе, кассами и интерактивным табло – появится на западе Мурина. Он должен выйти на оправку двух тысяч пассажиров в сутки уже в этом году. Все 5 международных, 15 межрегиональных и 25 смежных межрегиональных маршрутов обещают сохранить. Недавнее приобретение – автовокзал в Кингисеппе, открытый в прошлом году. Его интегрировали в новый торговый центр, рядом с которым расположили перроны отправления.

Электрички

Новых железнодорожных направлений Северо-Западная пригородная пассажирская компания пока не планирует: железнодорожники сосредоточены на обновлении подвижного состава. Где нужно и можно, пускают «Ласточки». Следующие скоростные удобные электрички появятся в Киришах. Участок Сертолово – Левашово включен в Концепцию по развитию инфраструктуры РЖД, утвержденную в апреле этого года. Линию от Финляндского вокзала до Сертолово могут начать строить уже в 2021 году. Рядом с платформой Сертолово планируют ТПУ, деньги на разработку планировки для которого уже зарезервировали.

Железная дорога – одна из артерий, соединяющая разные точки областиФото: Олег ЗОЛОТО

Попытки запустить электрички в Ивангород, несмотря на неэлектрифицированный участок Веймарн – Ивангород, продолжаются. В ОЖД направили предложение пустить поезда от Балтийского вокзала через Веймарн до Ивангорода и Сланцев. Для этого придется реконструировать платформу в Веймарне, чтобы она одновременно могла принимать автономный и электрифицированный подвижной состав, а также купить или взять в аренду один-два дизель-поезда или рельсовых автобуса, способных ходить автономно.

Водный транспорт

22 мая Ленобласть открыла навигацию. По скорости развития водной транспортной инфраструктуры Ленобласть в лидерах: новые причалы появились в Старой Ладоге, Свирьстрое, Невской Дубровке и у крепости Орешек, зафрахтовать место у которой теперь можно через мобильное приложение из любой точки мира. На ПМЭФ Ленобласть подписала соглашение с Петербургом, Карелией и Великим Новгородом о строительстве причалов и создании единой водной транспортной сети, которую не стыдно было бы предложить туристам.

Появились новые причалы, в том числе и у крепости Орешек. Фото: Управление Ленобласти по транспорту

Новгородская область уже обустроила причал в Грузине и подготовила проект для Великого Новгорода. В Карелии завершили проектные работы. В Петербурге у моста Александра Невского появились два шикарных причала в исторической стилистике. В Ленобласти сразу после пандемии собираются строить новый причал у Невского пятачка. Проект готов и согласован. Одновременно с появлением причала реконструируют и береговую линию.

ВОПРОС – РЕБРОМ: Когда в Ленобласти откроют новые станции метро?

Михаил ПРИСЯЖНЮК, заместитель начальника управления Ленобласти по транспорту:

– Соглашение о продлении метро до Кудрова, Янина и Бугров было подписано между двумя губернаторами в 2013 году. Метро в Кудрово будет, однако ведущую роль здесь играет Петербург, который управляет Петербургским метрополитеном, а о проблемах «Метростроя» и говорить не буду. Словом, способствовать развитию метро мы можем только в рамках соглашений. На 2020-2021 годы намечена разработка проектной документации. С наклонным ходом проблем быть не должно, места определены, но город заинтересован в первую очередь в депо «Правобережное», которое должны сдать к 2026 году, и эти сроки не пересматриваются.

О подземке в Кудрове мечтают все местные жителиФото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас Петербург разрабатывает документацию по планировке территории, она будет готова в октябре. С нашей стороны в Схему территориального планирования Ленобласти и генпланы уже внесены изменения, в апреле 2021-го будет готова документация по планировке. Начало строительства намечено на 2023 год.

Чтобы дождаться метро в комфортных условиях, планируем в створе улиц Подвойского и Строителей сформировать еще один выезд исключительно для маршрутного транспорта и проезда автомобилей служб. А вот трамвая в Кудрово пока не будет: Петербург категорически против строительства любых путепроводов для выезда из него еще большего количества подвижного состава, так как это может просто заблокировать улично-дорожную сеть Невского района.

КСТАТИ:

Транспортно-пересадочный узел в Кудрове включит станцию метро с двумя вестибюлями (у трассы «Кола» и напротив торгового центра «МЕГА» на месте, где сейчас расположены гаражи), остановку и зону отстоя на 54 места для маршрутного транспорта, автобусный вокзал с 15 перронами на 400 пассажиров и зону отстоя междугородного транспорта на 35 мест, перехватывающую парковку на 2208 мест, а также открытые автостоянки на 107, 204 и 29 мест.

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