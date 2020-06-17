«Имеете моральное право»: Губернатор Ленобласти баллотируется на новый срок с одобрения Путина

ЦЕНА СТАБИЛИЗАЦИИ

На повестке дня в разговоре с главой государства стояла социально-экономическая ситуация в области, но разговор традиционно для последних месяцев начался с коронавируса. Александр Дрозденко осторожно порадовался: в последние дни количество выздоровевших ленинградцев значительно превышает число вновь заболевших.

- Для нас было принципиально еще с апреля держать 50 процентов свободного коечного фонда, - рассказал губернатор. - Это позволяет запускать по отдельным маршрутам и больных «ковидом» и тех, у кого внебольничная пневмония. Так мы максимально сохраняем наши больницы от карантина. В итоге сейчас у нас развернута 2571 койка - это на 37 процентов больше, чем определено по заданию Минздрава. Свободны из них 1108 коек стационаров и 131 - реанимации. Это все позволяет говорить, что ситуация стабилизировалась, а заболеваемость даже идет на спад.

Говоря о поддержке бизнеса, губернатор рассказал о двух пакетах мер: снижение налоговых ставок, освобождение от муниципальной государственной аренды, увеличение размеров субсидий, льготы по налогу на имущество. А еще региональные выплаты самозанятым, индивидуальным предпринимателям (в том числе членам их семей до 18 лет), которые в период ограничений потеряли работу.

Денежные выплаты нуждающимся, продуктовые наборы, сухие пайки в образовательных учреждениях, выдача гаджетов для дистанционной учебы, бесплатные маски и многое другое - все это дало региону возможность без сильных потрясений пройти пики пандемии.

- Мы первыми в стране применили так называемую программу «Светофор»: разделили область, исходя из эпидемиологической ситуации, на три зоны - «красную», «желтую» и «зеленую», - говорит Александр Дрозденко. - Ряд субъектов Федерации уже перенял нашу систему, она доказала свою целесообразность.

Еще одна сфера, где Ленобласть оказалась пионером, - рынок труда. С конца мая в регионе организованы общественные работы, на которые через центры занятости могут устроиться люди, временно оставшиеся без заработков.

- Прошу вас поддержать нашу инициативу и дать поручение Министерству труда и социальной защиты посмотреть наш опыт и распространить его на другие регионы с возможностью софинансирования как из федерального бюджета, так и со стороны бюджетов регионов, - обратился к президенту Александр Дрозденко.

Опыт с введением общественных работ для тех, кто потерял работу, могут перенять другие регионыФото: Олег ЗОЛОТО

ЭКОНОМИКА НА ПОЗИТИВЕ

От пандемии плавно перешли к экономике в целом. Как пояснил губернатор Ленобласти, сегодня основная задача - «сохранить позитивные темпы роста». А это - лидирующие позиции в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, инвестиционным программам.

- Несмотря на пандемию, поддержка сельского хозяйства не прекращалась ни на один день, - пояснил Дрозденко. - Выплачиваем субсидии, на сегодняшний день уже 2,7 миллиарда. Не остановили поддержку начинающих фермеров, работает программа «Ленинградский гектар».

К 1 сентября в Ленобласти откроется шесть новых школ. Еще три примут учеников сразу после нового года. Плюс одиннадцать даст программа реновации. Всего в этом году власти региона планируют ввести в эксплуатацию 37 новых социальных объектов.

- Наша задача - до 2024 года все 32 города области подвести к понятию качественной среды для проживания по 36 показателям, - резюмировал Дрозденко. - Сейчас уже 18 городов в этой программе. Приоритет для нас - это человек. И рост экономических показателей нам необходимо конвертировать в жизнь каждой семьи, каждого жителя Ленинградской области.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ

О них губернатор говорил не менее открыто, чем о достижениях. И даже более детально, потому что успехи - вот они, очевидны, а проблему нужно подробно описать, чтобы решить.

Звание одного из самых «застарелых» вопросов досталось обманутым дольщикам. Чтобы достроить дома обанкротившихся компаний, регион тратит миллиарды бюджетных рублей.

- Мы выделили из бюджета Ленинградской области 2,8 миллиарда рублей, подписали соглашение с фондом «Дом.РФ» на три года, - объяснил Дрозденко. - 117 объектов будет построено по этой программе, и еще 25 - за счет прямых бюджетных инвестиций.

Поддержки из федерального бюджета Дрозденко попросил и на второй этап строительства крупного больнично-поликлинического комплекса в Сертолово. В рамках первого этапа здесь появились взрослая и детская поликлиники, а также диагностический центр. Объекты введут в эксплуатацию в августе.

На втором этапе должна появиться детская клиническая больница с лабораторным корпусом. Нынешняя, во-первых, находится на территории Петербурга, во-вторых, в здании 70-х годов XIX века. Разместить в ней современное оборудование очень сложно. А строительство новой больницы обойдется в 12 миллиардов рублей.

- Я не прошу полной поддержки из бюджета, я прошу рассмотреть возможность софинансирования, - пояснил Дрозденко. - Это знаковый объект.

Дрозденко обсудил возможность софинансирования строительства здания для Детской областной больницы в Сертолово Фото: Правительство Ленобласти

Еще одна проблема, требующая решения на федеральном уровне, - реализация мусорной реформы. Большая часть отходов на территорию области попадает из Петербурга. Чтобы с этим разобраться, у соседних регионов должен быть один оператор.

- Прошу дать поручение Министерству природных ресурсов совместно с правительством Ленинградской области и Санкт-Петербурга проработать вопрос создания новой структуры единого регионального оператора в сфере обращения отходов, - обратился губернатор к президенту. - Это позволит нам объединить потоки городских и областных отходов, реализовать единую стратегию по их переработке с применением современных технологий. Наша агломерация хочет, чтобы мы ушли от примитивных способов переработки отходов, то есть банального складирования.

Некоторые «болевые точки» добавил сам президент, отметив, впрочем,что губернатор наверняка о них знает. Это большая доля аварийного жилья, недостаточная обеспеченность врачами - узкими специалистами (решить ее можно, в частности, предоставив медработникам жилье) и очистные сооружения в малых населенных пунктах.

- В реконструкции нуждается более чем 70 процентов, - озвучил цифры глава государства. - Это очень много. Поэтому на это просил бы вас обратить особое внимание.

Еще одно предложение губернатора — создание единого оператора по обращению с отходами для Санкт-Петербурга и Ленинградской областиФото: Артем КИЛЬКИН

СЛОВО ЗА ИЗБИРАТЕЛЯМИ

13 сентября в Ленобласти пройдут выборы губернатора. Поэтому в конце своего доклада Александр Дрозденко озвучил вполне ожидаемую просьбу:

- Хочу попросить вас согласовать мою кандидатуру, для того чтобы я мог участвовать в выборах.

- В целом успехи в развитии Ленобласти, конечно, есть, - признал Владимир Путин. - Ряд ключевых показателей экономического развития опережает среднероссийские темпы. Это и рост валового регионального продукта, и увеличение промышленного производства, и строительство. Надо такие темпы попытаться сохранить. Бюджет профицитный, что говорит о грамотном управлении финансами и создает очень хорошую «подушку безопасности» для развития области на перспективу.

Отдельное внимание глава государства обратил на увеличение постоянной численности населения области: рост - 3,4 процента при небольшом, но все-таки спаде по России в целом, а также на низкий уровень безработицы.

- Поэтому, Александр Юрьевич, у вас есть моральное право претендовать на новый срок работы во главе Ленинградской области, - резюмировал Путин. - Конечно, окончательное слово должны сказать избиратели. А я со своей стороны желаю вам успеха.