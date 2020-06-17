Барак - это не памятник: В Ленобласти решают, что делать с ветхими деревянными домами

Их обозначил глава комитета по культуре Владимир Цой.

- Дело в том, что мы можем реставрировать областные и иногда федеральные объекты культурного наследия, - пояснил чиновник. - Муниципальные объекты за счет областного бюджета мы привести в порядок не можем. У нас нет таких полномочий.

Но, анализируя обращения, чиновники поняли: муниципалы бы может и рады все отремонтировать, но денег им тоже не хватает. Частая в области ситуация: в здании-памятнике расположено социальное учреждение - школа, поликлиника, спортивный центр и так далее. В итоге, с одной стороны, у тех, на чьем балансе здание, возникают серьезные дополнительные издержки, потому что это объект культурного наследия. С другой - они не могут попасть ни в какую программу: ни в нашу, ни в программы других комитетов, которые в свою очередь опасаются работать с объектами культурного наследия.

Кроме того, есть в собственности муниципалитетов и такие здания, которые и не используются, и не реставрируются. Денег нет. Точка.

Теперь в Ленобласти предлагают субсидировать восстановление таких объектов. Но далеко не всех подряд. Чтобы претендовать на субсидию, обветшалое здание должно соответствовать ряду критериев.

- Оно должно быть в собственности муниципалитета, в ненадлежащем состоянии, зафиксированном актом, - перечислил чиновник. - Должна быть концепция современного использования под социальные сферы - культуры, спорта, образования, медицины. Это принципиальный момент. Мы не готовы сплошь и рядом субсидировать реставрацию только потому, что у муниципального образования есть памятник в собственности, но на него нет денег. Среди критериев оценки - потребность в проведении реставрационных работ на данном объекте, повышение привлекательности муниципального образования для культурного туризма и включение или не включение образования в перечень исторических поселений регионального или федерального значения.

Как пояснил Владимир Цой, список объектов, которые могут получить такую субсидию, не очень велик. Несколько десятков объектов максимум. В финансовом исчислении это 40-50 миллионов рублей ежегодно. Среди тех, кто уже в номинантах, многострадальный спортивный центр в Кингисеппе, который много лет не может попасть ни в какую программу, несколько зданий в Выборге, Волховском районе и, возможно, в Гатчине.

- Больше нет необходимости, да и округа не потянут софинансирование, - пояснил Цой.

В ближайшее время комитет по культуре проведет экспертизу вновь выявленных объектов культурного наследияФото: Олег ЗОЛОТО

Что делать тем, кто не попадает под вышеуказанный перечень или же оказался в исключениях (о них читайте ниже. - Прим. ред.). Тут вариантов особо нет: надо активнее работать с инвесторами или же повторять экспертизу и выяснять, такой ли уж это памятник на самом деле.

Губернатор Александр Дрозденко согласился с предложениями. И дополнительно поручил комитету по культуре пересмотреть перечень вновь выявленных памятников регионального значения.

- В нашем регионе есть много деревянных домов, которые старше ста лет, - объяснил свою позицию глава Ленобласти. - Со времен революции там были оборудованы коммунальные

квартиры на десять - двадцать семей. Мы признаем эти дома аварийными, расселяем их. И после этого по закону здание должно быть снесено, а земельный участок использован по целевому назначению. Но мы попали здесь в юридическую вилку.

Как пояснил губернатор, в 90-е годы прошлого века многие, преимущественно деревянные здания были признаны памятниками регионального значения только по факту возраста, никакой иной ценности - архитектурной или исторической - они не представляли. А теперь, с одной стороны, непригодное ни для чего здание нужно снести, с другой - его снести нельзя, потому что оно - памятник.

- Прошу еще раз проанализировать все эти здания, - сказал Дрозденко, - и провести пересмотр честно и открыто, чтобы не возникало потом проблем с местными жителями или надзорными органами.

Водонапорную бащню в Приоратском парке могут передать в Парковое Агентство Фото: ВООПИиК Гатчинское отделение

НА ЗАМЕТКУ

Кто не сможет получить субсидию

- Объекты археологического наследия.

- Многоквартирные дома, в которых более пяти квартир, - они проходят по фонду капремонта.

- Парки.

- Земельные участки с элементами благоустройства.

- Малые архитектурные формы, посвященные событиям Великой Отечественной войны.

- Те, по кому есть решение о включении в список объектов культурного наследия регионального значения.

В качестве правильного примера чиновники приводят Выборгскую водонапорную башню, построенную в 1930 году Фото: molod.vbglenobl.ru

КСТАТИ

Одним из печальных примеров того, о чем говорил Владимир Цой, можно назвать сложную ситуацию в Новой Ладоге, где в мае один за другим горели расселенные деревянные особняки - купеческие дома XIX века.

- Это гордость и главная ценность городской застройки Новой Ладоги, - говорит Владимир Цой. - Но муниципальные власти не в состоянии отреставрировать их или найти инвестора. Департамент по охране памятников Ленинградской области приложит совместно со следственными органами все усилия, чтобы найти и назвать виновных в поджоге памятников. Но не это главное. Важно вдохнуть новую жизнь в Новую Ладогу. Важно начать реставрировать и воссоздавать жилые дома. За государственный или муниципальный счет мы уже ведем работы по проектированию и реставрации церквей, школ, иных общественных зданий. Но без инициативы неравнодушных людей, частных собственников мы не сохраним Новую Ладогу. Купеческие особняки вполне могут обрести вторую жизнь именно как жилье, как они некогда и создавались. Совместно с администрацией Волховского района готовим комплексные предложения по вовлечению в деловой оборот деревянных памятников Ладоги.

Кстати, глава комитета решил подать хороший пример.

«Готов обратиться в администрацию Новой Ладоги с просьбой предоставить сгоревший или аварийный деревянный памятник архитектуры в личное пользование с целью реставрации», - написал на своей страничке в соцсети чиновник.

Другой памятник в неудовлетворительном состоянии - это водонапорная башня в Приораторском парке. В мае комитет по культуре Ленинградской области обратился в Гатчинский район с предложением передать ее в парковое агентство с тем, чтобы региональный бюджет выделил средства на проект и последующую реставрацию.

А КАК ДОЛЖНО БЫТЬ?

В качестве правильного отношения к объекту культуры в областном профильном комитете приводят собственника выборгской водонапорной башни, построенной в 1930 году. Она находится в частной собственности, но за несколько лет владелец провел противоаварийные и консервационные работы, расчистил мусорные завалы.

- В будущем планируется реставрация и приспособление под культурные цели, - добавили в комитете.

Комитет по культуре Ленобласти проведет экспертизу вновь выявленных объектов культурного наследия. Среди них немало старинных зданийФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

А вы как считаете, что нужно делать с ветхими памятниками культуры?

Андрей БУРЛАКОВ, член Общественной палаты Гатчины:

- Нужно рассматривать каждый памятник в отдельности: какова его история, каково состояние. Одни дома удается спасти, другие - нет. Общего рецепта нет. Конечно, если есть статус, нужно постараться найти способ сохранить. Но надо сразу понимать, будет ли у старого памятника новая жизнь. Порой здание настолько ветхое, что сохранить его просто невозможно. Нередко такое случается с жилыми домами, в которых в первую очередь важен комфорт. За последние двадцать лет Гатчинский район потерял больше, чем за всю войну: сгорела усадьба матери Пушкина в Кобрино, знаменитые дачи сносят одну за другой. К сожалению, мы теряем старинное туристическое лицо.

Валерий КОЖУХАРЬ, член Союза реставраторов России:

- Восстанавливать, реставрировать. Случаи, когда уже ничего нельзя сделать, редкость. Да вспомните Константиновский дворец: там же реставрировать было нечего. Все зависит от воли. При этом важно восстанавливать памятники в их историческом виде. Например, в Выборге есть дома, где не хватает части крыши, но их почему-то только красят, в лучшем случае штукатурят, а архитектурные нюансы в планы реставрации не входят. Получается ущербно. Это как восстановить собор Василия Блаженного без куполов.

Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ, хозяйка конного клуба в восстановленной исторической конюшне:

- Исчезающие памятники архитектуры, как и старинные парки, - боль, которая касается каждого из нас. Только персональное ощущение ответственности может спасти их ускользающую красоту. Нелепо думать, что по взмаху волшебной палочки можно исправить все, что случилось с историческим наследием за прошедший век: ситуацию можно изменить, только беря на себя ответственность по аренде, реставрации, уборке. Пусть это будет маленький объект, но и этого хватит, чтобы начать благое дело.

Елена ТРАВИНА, член отделения ВООПиК Курортного района Санкт-Петербурга:

- Если это памятник культуры, несмотря на любое его состояние, по закону он должен быть отреставрирован. И этим обязан заниматься собственник, на балансе которого этот памятник находится. Разночтений здесь быть не может.