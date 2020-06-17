2020-06-17T13:11:21+03:00
Звезды

Елизавета Боярская шокирована Санкт-Петербургом после самоизоляции

Актриса впервые за месяц прогулялась по городу
Полина ШАНДРАК
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Елизавета Боярская впервые за последний месяц выбралась на прогулку по солнечному Санкт-Петербургу.Елизавета Боярская впервые за последний месяц выбралась на прогулку по солнечному Санкт-Петербургу.
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Не успели в Санкт-Петербурге до конца снять все ограничительные меры, как народ повально забыл о пандемии и рванул гулять по летнему городу. Актриса театра и кино Елизавета Боярская со своей семьей, судя по соцсетям, соблюдала режим самоизоляции ответственно. Знаменитая петербурженка впервые за последний месяц выбралась на прогулку по солнечному Санкт-Петербургу. Об этом она поделилась с подписчиками в Instagram.

- Месяц не была в городе. Тут люди! Wow! Все дела сделала, а на обратном пути заехала в кофейню и купила кофе на вынос. В стаканчике. Wow-wow! Никогда бы не подумала, что это сможет стать невероятным приключением и событием. Просто Диснейленд, – призналась актриса и добавила, что изоляция вносит свои коррективы.

Фолловеры «словили» настроение Елизаветы Боярской и за 11 часов пост набрал более 50 тысяч лайков. Помимо множества сердечек подписчики не скупились на комплименты и поздравили ее с выходом в свет.

- Я тоже на днях зашла и купила кофе на вынос и пирожное. Запах кофе мне показался волшебным! И я подумала: сколько же еще таких счастливых людей сейчас. Поздравляю вас! – отреагировала на публикацию одна из поклонниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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