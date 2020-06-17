Как пережить любые кризисы

Пандемия постепенно идет на спад, открываются магазины, музеи, салоны красоты. Совсем скоро можно будет, как и прежде, посидеть с друзьями в кафе или всей семьей отправиться в торговый центр. Только вот долгожданное снятие ограничений радует далеко не всех: из-за временного закрытия предприятий многие россияне остались без работы, столкнулись с задержками зарплаты или были вынуждены уйти в незапланированный отпуск.

В Минэкономразвития отмечают, что из-за последствий пандемии вырос уровень безработицы: к концу мая число безработных увеличилось до 1,7 миллиона человек. Исследователи Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ подсчитали, что 9,7 процента всех трудящихся в России заняты на рабочих местах, потенциально уязвимых к последствиям эпидемии COVID-19. Это значит, что миллионы людей рискуют лишиться доходов.

Остались без работы? Это знак!

«А ведь говорили тебе, на производство надо было идти, вот тогда была бы стабильность!» Наверняка эту фразу от родителей слышали многие менеджеры, консультанты, экономисты и представители других профессий, оставшиеся без работы. И как бы ни страдало наше самолюбие, надо признать, что родители были правы. Небольшие предприятия закрываются, фирмы покрупнее сокращают сотрудников, зато промышленные предприятия свою работу практически не останавливали и сейчас активно набирают персонал. Например, Адмиралтейские верфи - предприятие, появившееся всего через год после основания Петербурга, - чувствуют себя вполне устойчиво.

- Сейчас производственные мощности предприятия полностью загружены: в строительстве находятся две серии подводных лодок и патрульные корабли ледового класса для Военно-Морского Флота России. Также строятся шесть больших морозильных рыболовных траулеров. И, конечно, наша гордость - не имеющая аналогов в мире ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс». Это уникальное судно, предназначенное для осуществления круглогодичных научных исследований в широтах Северного Ледовитого океана, которое способно передвигаться без помощи ледоколов и находиться в автономном дрейфе около двух лет. Так что сотрудники предприятия обеспечены работой вплоть до 2024 года, - рассказал «Комсомолке» заместитель генерального директора АО «Адмиралтейские верфи» Игорь Савельев.

И так было всегда: ни один кризис Адмиралтейские верфи не подкосил. Даже в тяжелейшие 90-е, когда другим месяцами задерживали зарплату, адмиралтейцы были спокойны: деньги они получат в срок. Кстати, именно с тех пор для многих петербуржцев понятие «стабильность» стало ассоциироваться с производством. И новый «коронакризис» это подтвердил: с 1 апреля предприятие повысило оклады сотрудников почти на 6 процентов. Теперь высококвалифицированные рабочие на верфях получают до 120 тысяч рублей.

На предприятии трудится более семи тысяч человек. Фото предоставлены АО «Адмиралтейские верфи».

Кого ждут на предприятии

Недавно Адмиралтейские верфи объявили о наборе специалистов по основным судостроительным направлениям. Всего планируют взять на работу порядка 400 сотрудников! Конечно, в первую очередь на предприятии ждут высококвалифицированных сотрудников с опытом.

- Сейчас у нас работает более семи тысяч человек, но высокая загрузка и установленные сроки передачи заказов требуют дополнительных рабочих рук, - говорит Игорь Савельев. - Прежде всего нам нужны рабочие 4, 5, и 6-го разрядов: сборщики корпусов металлических судов, трубопроводчики судовые, слесари-монтажники судовые, электросварщики ручной сварки, токари, фрезеровщики.

Но попытать счастья могут даже те, кто до недавних пор работал в офисе. Главное - это желание связать свою деятельность с судостроением, сноровка и умение держать в голове множество информации. Ну и, конечно, готовность учиться.

- На предприятии действует программа целевой подготовки профильных рабочих. После трех месяцев обучения, во время которого выплачивается стипендия 30 тысяч рублей, выпускникам гарантировано трудоустройство, - объясняет заместитель генерального директора АО «Адмиралтейские верфи» Игорь Савельев.

По программе обучаются молодые люди, имеющие среднее, непрофильное среднее профессиональное или высшее образование. Есть специальности, в которых могут попробовать себя и женщины. Обучение проходит в два этапа: теоретический - на базе профильных средних профессиональных учреждений и Учебного центра Адмиралтейских верфей, а также практический - в цехах предприятия. Согласитесь, предложение уникальное: бесплатное переобучение, стипендия и гарантия работы - такое в наше время встретишь нечасто. А если вы амбициозны, на предприятии есть все возможности для карьерного роста.

Стабильность, соцпакет и прочие бонусы

Само слово «завод» многих (особенно молодых) горожан пугает. Хотя современное предприятие - это комфортные условия труда и множество инструментов, которые облегчают физический труд. Главное - знать свое дело. Зато ни одна компания сегодня не предложит таких социальных гарантий и стабильности, как крупное промышленное предприятие. Стабильная загрузка производственных мощностей позволяет старейшему судостроительному предприятию Петербурга гарантировать достойный социальный пакет. Он включает в себя полис ДМС и семейный отдых по льготным ценам на загородных базах, путевки в детский оздоровительный лагерь, места в общежитии для иногородних.

И еще один приятный бонус: удобное расположение в черте города. Добраться до работы можно на любом виде транспорта из любой части Петербурга.

СПРАВКА

АО «Адмиралтейские верфи» - первое промышленное предприятие Санкт-Петербурга, в прошлом году ему исполнилось 315 лет. За это время со стапелей завода сошло более трех тысяч кораблей и судов, обеспечив адмиралтейцев работой и достойной заработной платой. Сегодня Адмиралтейские верфи - базовое предприятие судостроительной отрасли, центр неатомного подводного кораблестроения России. В настоящее время в строительстве, помимо гражданских заказов, находятся две серии подводных лодок и серия патрульных кораблей ледового класса для ВМФ РФ. Численность коллектива - около семи тысяч человек.

Со стапелей завода сошли тысячи кораблей и судов. Фото предоставлены АО «Адмиралтейские верфи».

КСТАТИ

Знаете ли вы, что Адмиралтейские верфи - одно из немногих предприятий Петербурга, сумевших сохранить все объекты социальной сферы? В их числе две базы отдыха на Карельском перешейке: одна из них расположена на берегу Большого Боркова озера, в одном из красивейших мест Карельского перешейка, другая - на берегу Финского залива, недалеко от Приморска. Дети сотрудников могут отдохнуть в детском оздоровительном лагере «Адмиралтеец» - он расположен в поселке Сиверском на берегу реки Оредеж. А еще работники Адмиралтейских верфей могут пользоваться услугами одного из лучших в городе медицинских центров - либо бесплатно, либо с существенными скидками.

КОНКРЕТНО

АО «Адмиралтейские верфи» требуются высококвалифицированные рабочие основных судостроительных специальностей 4, 5, и 6-го разрядов:

- сборщики корпусов металлических судов

- трубопроводчики судовые

- слесари-монтажники судовые

- электросварщики ручной сварки

- токари

- фрезеровщики

- маляры

и представители многих других специальностей.

Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, 203.

Тел.: 8 (812) 714-89-67, 495-27-44.

E-mail: oup@ashipyards.com.

www.admship.ru