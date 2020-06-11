2020-06-17T14:09:16+03:00
Досуг

«Пятый канал» покажет супершоу «Легенды Ретро FM» ко Дню России

Любимые песни исполнят Юрий Антонов, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев и другие артисты
Маргарита РЕПИНА
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Телезрители увидят наиболее зрелищные выступления прошлых лет. Фото: предоставлено организаторами.Телезрители увидят наиболее зрелищные выступления прошлых лет. Фото: предоставлено организаторами.
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Радиостанция «Ретро FM» и Пятый канал приглашают слушателей и зрителей отметить День России под золотые хиты самых любимых отечественных артистов. Ровно в полночь с 12 на 13 июня состоится показ большой телеверсии супершоу «Легенды Ретро FM» в Петербурге.

Единственный в мире фестиваль, объединяющий звёзд 70-х, 80-х и 90-х, уже много лет с аншлагом проходит по всей стране — и, в том числе, в Северной столице. Он неизменно становится одним из крупнейших развлекательных событий сезона. Для петербургской публики это уже давно не просто концерт, а настоящий народный праздник, куда приходят, чтобы потанцевать на огромной арене, спеть вместе со знаменитыми артистами, встретиться со старыми друзьями или отметить семейные даты. С годами супершоу «Ретро FM» становится всё масштабнее и набирает популярность. В прошлый раз билеты в Ледовый Дворец закончились за несколько дней до фестиваля, а десятитысячный стадион с трудом вместил всех желающих совершить музыкальное путешествие во времени. Теперь самые яркие номера «Легенд-2019» вместе с наиболее зрелищными выступлениями прошлых лет смогут увидеть и зрители Пятого канала.

Знакомые всем и каждому суперхиты исполнят: Юрий Антонов, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Татьяна Буланова, Олег Газманов, Юрий Шатунов, Лада Дэнс, Игорь Корнелюк и другие звезды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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