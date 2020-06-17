2020-06-17T14:29:34+03:00
Общество

Роспотребнадзор назвал места в Ленинградской области, где уже можно купаться: Список

В Санкт-Петербурге пока ни один из пляжей не соответствует санитарным нормам
Петр КИБЕР
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Многие петербуржцы так и не купались несмотря на жару. Просто негде.Многие петербуржцы так и не купались несмотря на жару. Просто негде.Фото: Артем КИЛЬКИН
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На календаре лето, на градуснике – жара, а многие петербуржцы еще ни разу не купались – негде. Но выход есть: управление Роспотребнадзора по Ленинградской области назвало пляжи, где без опасений за здоровье можно лезть в воду уже сейчас.

- По состоянию на 15 июня, согласно результатам лабораторных исследований, качество воды соответствует требованиям гигиенических нормативов в исторически сложившихся местах купания и массового отдыха восьми районах Ленобласти, - сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в список вошли:

- озеро Донцо в одноименной деревне и пляж реки Луга в деревне Большой Сабск (Волосовский район);

- река Луга в пределах города Кингисепп, а также побережье Финского залива в деревне Выбье (Кингисеппский район);

- озеро Светлое в городском поселке Будогощь (Киришский район);

- река Шингарка в деревне Низино (Ломоносовский район);

- озеро Омчино в Луге (Лужский район);

- озеро Отрадное в поселке Плодовое (Приозерский район);

- река плюсса в городе Сланцы (Сланцевский район);

- озеро Нестеровское в поселке Шапки (Тосненский район).

Увы, но список тех пляжей и водоемов, где купаться пока нельзя, получился в три раза длиннее.

Состояние городских пляжей и впрямь удручает. Фото: Олег ЗОЛОТО

Состояние городских пляжей и впрямь удручает.Фото: Олег ЗОЛОТО

Стоит отметить, что пока официальный пляжный сезон в Ленинградской области не открыт. Учитывая эпидемиологическую ситуацию с распространением коронавируса, это будет сделано только на третьем этапе ослабления карантинных мер. Пока такого решения губернатор 47 региона не принимал.

- С учетом региональных особенностей и имеющейся эпидситуации будут разработаны предложения ограничительного характера, касающиеся условий пляжного отдыха, - отмечают в Роспотребнадзоре.

Однако в ведомстве понимают, что жители области и заезжие петербуржцы, разгоряченные 30-градусной жарой, все равно полезут в воду, в том числе и на неофициальных пляжах, поэтому проверки качества водоемов будет продолжаться и впредь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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