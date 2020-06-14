«Пережить, чтобы помнить»: Стартовал второй сезон онлайн-проекта о подвигах великой победы

На Youtube-канале «To remember» и в социальных сетях стартовал второй сезон реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить». Первая серия под названием «Тяжелая доля» уже опубликована в сети. В трехчасовом испытании участвуют трое москвичей, прошедших службу в российской армии: 24-летний актер театра и кино Елисей Нестеров и 33-летние майор МЧС в отставке Сергей Вшивков и телеоператор Антон Дымочкин. «Бойцы» проекта на время стали танкистами и повторили обязанности танкового экипажа времен ВОВ.

Участникам предстояло самостоятельно заправить танк Т-34, загрузить в него 50 подкалиберных и 50 осколочно-фугасных снарядов весом 5,4 кг и 9,5 кг соответственно, набить в дисковые магазины 2000 патронов. Затем танкисты проехали 10 км по подмосковным лесам, где их ждали новые испытания – упавшие деревья, наезд на мину и сложная операция по замене (натяжению) танковой гусеницы весом около 1070 кг.

Съемочная команда проекта. Фото: предоставлено организаторами.

- У каждой такой машины была своя команда, которая вместе сражалась, вместе побеждала и погибала тоже вместе. Мы хотели показать вам, какими непростыми были дороги войны для танкистов! – говорит ведущий шоу Денис Косяков об эксперименте с Т-34.

Во втором сезоне «Пережить, чтобы помнить» зрители увидят 12 серий, которые будут выходить каждые три недели с июня по ноябрь 2020 года. В числе задач – подъем пулемета с глубины, прыжок с парашютом и сбор боевого орудия, переправа через реку на плоте из плащ-палаток и преодоление горного перевала. Принять участие в проекте может любой желающий, оставив заявку на сайте.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Вдохновившись идеей экспериментального проекта «Пережить, чтобы помнить», российский рэп-музыкант Батишта (Кирилл Петров) выпустил песню «Антихит», которая стала саундтреком шоу. С 5 июня песню можно послушать на разных музыкальных площадках.