2020-06-17T14:39:26+03:00
Досуг

«Пережить, чтобы помнить»: Стартовал второй сезон онлайн-проекта о подвигах великой победы

Первая серия реалити-шоу была опубликована 10 июня
Маргарита РЕПИНА
Поделиться:
Участники первой серии реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить». Фото: предоставлено организаторами.Участники первой серии реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить». Фото: предоставлено организаторами.
Изменить размер текста:

На Youtube-канале «To remember» и в социальных сетях стартовал второй сезон реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить». Первая серия под названием «Тяжелая доля» уже опубликована в сети. В трехчасовом испытании участвуют трое москвичей, прошедших службу в российской армии: 24-летний актер театра и кино Елисей Нестеров и 33-летние майор МЧС в отставке Сергей Вшивков и телеоператор Антон Дымочкин. «Бойцы» проекта на время стали танкистами и повторили обязанности танкового экипажа времен ВОВ.

Участникам предстояло самостоятельно заправить танк Т-34, загрузить в него 50 подкалиберных и 50 осколочно-фугасных снарядов весом 5,4 кг и 9,5 кг соответственно, набить в дисковые магазины 2000 патронов. Затем танкисты проехали 10 км по подмосковным лесам, где их ждали новые испытания – упавшие деревья, наезд на мину и сложная операция по замене (натяжению) танковой гусеницы весом около 1070 кг.

Съемочная команда проекта. Фото: предоставлено организаторами.

Съемочная команда проекта. Фото: предоставлено организаторами.

- У каждой такой машины была своя команда, которая вместе сражалась, вместе побеждала и погибала тоже вместе. Мы хотели показать вам, какими непростыми были дороги войны для танкистов! – говорит ведущий шоу Денис Косяков об эксперименте с Т-34.

Во втором сезоне «Пережить, чтобы помнить» зрители увидят 12 серий, которые будут выходить каждые три недели с июня по ноябрь 2020 года. В числе задач – подъем пулемета с глубины, прыжок с парашютом и сбор боевого орудия, переправа через реку на плоте из плащ-палаток и преодоление горного перевала. Принять участие в проекте может любой желающий, оставив заявку на сайте.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Вдохновившись идеей экспериментального проекта «Пережить, чтобы помнить», российский рэп-музыкант Батишта (Кирилл Петров) выпустил песню «Антихит», которая стала саундтреком шоу. С 5 июня песню можно послушать на разных музыкальных площадках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Фестиваль «Московские сезоны дома»: учимся готовить шоколад и смотрим документальные фильмы
С 8 по 12 июня все желающие могут принять участие в онлайн-мероприятиях фестиваля «Московские сезоны дома». Среди них - кулинарные и творческие мастер-классы и тренировки
Новости 24
Двух подростков задержали за серию грабежей и изнасилование в Санкт-Петербурге
Еще 18 мужчин и 20 женщин умерли в Санкт-Петербурге от коронавируса
Больница святителя Луки начала прием больных с коронавирусом
Санкт-Петербург подготовят ко второй волне коронавируса
Центр Алмазова построит нейрохирургический комплекс в Санкт-Петербурге за 7 миллиардов рублей
Бывший губернатор Архангельской области стал гендиректором «Северной верфи» Санкт-Петербурга
Медсестру из "Ленэкспо" оштрафовали на 15 тысяч рублей за расстегнутую молнию на защитном комбинезоне
Глава центра Алмазова заявил, что петербургские врачи «потрясающе продвинулись» в лечении коронавируса
Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге снизилось на 27 процентов
Фигурантов дела «Сети» в Санкт-Петербурге требуют посадить на 6 и 9 лет
Выпускной-онлайн пройдет в школах Ленинградкой области 17 июня 2020 года
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью профессора Ватаняра Саидовича Ягьи
На трассе под Лугой в тройном ДТП погиб водитель «Лэнд Крузера»
Жертвами коронавируса стали еще 38 человек в Санкт-Петербурге на 17 июня 2020 года
Собутыльник «снял скальп» с 16-летней девушки на Ириновском проспекте Санкт-Петербурга
Выступление Макарова прервал переполох между депутатами ЗакСа Санкт-Петербурга
Змея поселилась в панели приборов машины петербургского автомобилиста
Почти 300 литров крови сдали доноры в Санкт-Петербурге за неделю
За гибель двух человек в Финском заливе, владелец катера получил 4 года условно
«Культурные» петербуржцы оставили горы мусора на пляже в Ольгино
Дизельный поезд насмерть задавил 64-летнего петербуржца в Купчино