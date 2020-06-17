Сергей Буровик:Прием невролога не должен длиться 15 минут

Еще несколько десятилетий назад заболевания опорно-двигательного аппарата считались возрастным недугом. В начале века ситуация изменилась - болезнь значительно «помолодела». Теперь патологии опорно-двигательного аппарата мешают жить офисным работникам, студентам и даже школьникам.

- С каждым годом молодых пациентов с серьезными заболеваниями позвоночника становится все больше. Например, ко мне приходили 11-12-летние дети с межпозвонковыми грыжами, - рассказывает заместитель главного врача по медицинской части, врач-невролог Клиники позвоночника доктора Разумовского Сергей Буровик. - К сожалению, на это влияет много факторов: от генетической предрасположенности до неправильного питания, гормональных нарушений, влияния экологии.

Боль - не единственный симптом неполадок в опорно-двигательной системе. Тревожными звоночками могут стать скованность в спине, нарушение координации, изменение чувствительности, головокружение, слабость в конечностях. Откладывать посещение врача или, что еще хуже, заниматься самолечением при таких симптомах не стоит.

Заместитель главного врача по медицинской части, врач-невролог Клиники позвоночника доктора Разумовского Сергей Буровик.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Заболевания позвоночника имеют такую особенность, что они сопровождаются проблемами и изменениями во многих структурах позвоночника: страдает кровообращение, работа мышечных тканей, происходит сбой обменных процессов, развивается воспаление, отек и боль, - объясняет Сергей Буровик. - Чтобы это исправить, нужно повлиять на все звенья развития болезни, поэтому использование только одного метода лечения, например массажа или остеопатии, не будет эффективным. Максимальный эффект обеспечивает комплексное лечение с одновременным применением нескольких методов.

Именно такого подхода придерживаются в Клинике позвоночника доктора Разумовского. Начинается лечение с проведения полноценной диагностики. На первичную консультацию с пациентом у невролога отводится целый час. Врач выясняет жалобы пациента, изучает историю болезни, наличие сопутствующих заболеваний, проводит полный осмотр с применением специальных тестов, изучает результаты проведенных обследований, выдает пациенту заключение с установленным диагнозом и подробными рекомендациями по диагностике, лечению, профилактике, ортопедическим приспособлениям и образу жизни. Отвечает на все интересующие пациента вопросы.

- За 15-20 минут, которые выделяют, например, в поликлиниках, получить полную картину состояния здоровья невозможно, - рассказывает невролог. - Все вопросы, которые задаются в процессе беседы, очень важны для постановки правильного диагноза.

В Клинике позвоночника доктора Разумовского есть все необходимое для диагностики и лечения.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Для лечения в нашей клинике используется около 80 различных методик и процедур. Курс терапии подбирается индивидуально и в среднем длится 10-14 дней, если случай неосложненный, - говорит Сергей Буровик. - Добиться высокой эффективности лечения нам позволяет этапность оказания медицинской помощи, когда на каждой стадии болезни проводятся строго определенные методы терапии. Мы не навязываем лишних процедур. В первую очередь задача нашего центра - помочь пациенту избавиться от боли, повысить качество жизни и восстановить работоспособность. Именно этих принципов мы и придерживаемся вот уже пятнадцать лет.

КСТАТИ

У пациентов клиники есть возможность пройти полное обследование организма на современном оборудовании, в том числе проверить сосуды с помощью дуплексного сканирования, провести суточное мониторирование ЭКГ и артериального давления, сделать УЗИ внутренних органов, суставов и нервов, сдать любые лабораторные анализы и так далее. Подробности можно узнать на сайте Клиники позвоночника доктора Разумовского.