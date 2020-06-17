103-летняя петербурженка, победившая коронавирус, в блокаду литрами сдавала кровь ради сына

В минувший День защитника Отечества, 23 февраля, блокадница Валентина Зимнева (имя героини изменено. - Прим. ред.) отпраздновала в окружении внуков и правнуков свой 103 день рождения. А вскоре в Петербург, как и в другие города России, пришел коронавирус. Не обошла стороной неизученная инфекция и Валентину Мартыновну: пенсионерку увезли в больницу Святого Георгия с «ковидом», осложненным двухсторонней полисегментарной пневмонией.

– 103-летняя пациентка проходила лечение в нашем стационаре в 11-м инфекционном отделении, – сообщили в больнице Святого Георгия. – 11 июня ее выписали с улучшением. Сейчас женщина находится дома с любящими родными и чувствует себя хорошо.

Официально, коронавирус страшнее всего для пожилых. Но Валентина Мартыновна, которая стала самой великовозрастной излечившейся пациенткой Петербурга, никакой инфекции не по зубам: женщина родилась в Петрограде, пережила блокаду Ленинграда и в свои серебряные годы продолжает хлопотать по дому в Петербурге.

Война застала Валентину Мартыновну в Ленинграде с двухлетним сыном на рукахФото: Скриншот с видео

Война застала Валентину Мартыновну 24-летней женщиной, оставшейся в Ленинграде с двухлетним сыном Валерой на руках. Мужа Николая забрали на фронт. Чтобы спасти ребенка и себя от голодной смерти, Валентина Мартыновна устроилась разнорабочей на завод. Частенько женщина сдавала кровь, чтобы дополнительно выручить немного хлеба.

– Крови брали столько, какая посуда придет: и 400 граммов, и 300 – по-всякому, – рассказывала блокадница в свой вековой юбилей гостям из администрации Выборгского района Санкт-Петербурга. – Взамен давали яички, сахар, крупу манную.

За годы блокады женщина потеряла почти всех родных, оставшихся с нею в Ленинграде: война погубила сестру мужа вместе с ее четырьмя детьми, затем умерла мама Валентины и отец Николая. Хоронить близких обескровленной молодой матери приходилось самой: «завернешь во что-нибудь – и повезешь...».

После войны Зимнева участвовала в восстановлении народного хозяйства Советского Союза. За годы добросовестной работы блокадница получила звание Ветерана труда.

Своему крепкому здоровью Валентина Мартыновна обязана бабушке-долгожительнице, которая прожила 110 лет. Блокадница, победившая коронавирус, намерена побить этот рекорд.

КОМПЕТЕНТНО:

Маргарита ВЛАСОВА, лечащий врач, специалист 11 инфекционного отделения больницы Святого Георгия:

– Для нас этот случай, конечно, необычен: пациенты бывают разные, но 103-летние с коронавирусной инфекцией – впервые. К таким больным относишься с большой осторожностью, ведь они получают тяжелую противовирусную терапию с побочными эффектами.

Пациентка пробыла у нас в стационаре три недели, получала лечение от пневмонии. К аппарату ИВЛ подключать ее не пришлось: достаточно было ингаляций увлажненным кислородом, правда, проводить их пришлось достаточно долго – практически до самой выписки.

Насколько легко человек сможет преодолеть коронавирус в таком пожилом возрасте, зависит не только от лечения, но и от организма, от состояния иммунной системы. В любом случае, при первых признаках заболевания рекомендуем обращаться в поликлинику и вызывать на дом врача, а в случае ухудшения – «Скорую помощь».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Семья из Петербурга победила коронавирус и запустила акцию «Я уже здоров»

12 марта супруги Лытко из Петербурга – 56-летние Михаил и Светлана – вместе с 33-летней дочерью, 47-летним зятем, тремя внуками 6, 9 и 10 лет и родственницей из Белоруссии отправились на отдых в Египет. Путевку приобрели в белорусском турагентстве, а потому вылетать нужно было из Минска (подробности)