Петербуржцы стали самыми солидарными в борьбе с коронавирусом

Какие регионы России реагируют на пандемию эффективнее всего, выяснил Экспертный институт социальных исследований. Специалисты изучили меры, предпринятые субъектами страны за последнюю неделю, и составили рейтинг.

Самым солидарным в противодействии коронавирусу стал Санкт-Петербург: именно город на Неве объединил органы власти, бизнес и обычных горожан в стремлении помочь заболевшим, медикам и тем, кто из-за коронавируса оказался в безвыходной ситуации.

Эксперты выделили сразу четыре масштабных мероприятия, прошедших в Петербурге. Главное инициировала блокадница Зинаида Корнева, которая собрала четыре с половиной миллиона рублей для родных медработников, погибших от вируса. Средства уже получили 135 семей из разных уголков России.

В список объединяющих инициатив вошел опрос о снятии ограничений, затеянный губернатором Александром Бегловым на своей страничке во «ВКонтакте»; передача Центру имени Алмазова и больнице Святого Георгия 8 000 комплектов средств индивидуальной защиты от одной известной политической партии; мероприятия ко Дню России. В топ-3 по солидарности вошли также Тверская и Ростовская области.

Ленинградская область возглавила рейтинг субъектов, где эффективнее всего поддержали медработников. В 47 регионе ввели дополнительные выплаты врачам и медперсоналу: 160 процентов от среднемесячного дохода теперь положено патологоанатомам, вскрывающим умерших от коронавируса, а 80 и 40 процентов – их ассистентам из рядов среднего и младшего медперсонала. Поддержку за апрель и май в сумме на 1,3 миллиона рублей получат 23 специалиста. Надбавку в 40 процентов от ежемесячного дохода ввели и для водителей «Скорой помощи».

На второй и третьем местах по эффективности поддержки медиков оказались Башкортостан и Ульяновская область.