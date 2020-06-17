Куда можно ходить в Ленинградской области после отмены режима ограничений: фитнес, библиотеки или прогулки в лесу

С понедельника, 15 июня 2020 года, в Ленинградской области отменили еще ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции. Но только две меры касаются всего региона в целом: разрешена работа каршеринга и ярмарок во всех районах - с обязательным использованием масок. Остальные послабления строго дифференцированы по зонам.

Например, в «красной» зоне разрешили открыться салонам красоты только с лицензией на медицинскую деятельность, сняли запрет с услуг по уходу за волосами, маникюра, педикюра, наращивания ресниц, солярия. По-прежнему остается ограничение «не более двух посетителей одновременно». В «желтой» зоне разрешены все услуги при условии использования до 50 процентов мест в зале. В «зеленой» - без ограничения по перечню услуг. Но маски обязательны для всех.

В МФЦ «желтой» зоны услуги предоставляют по предварительной записи. В «зеленой» зоне - полный перечень услуг без записи. В «красной» - ограниченный перечень услуг. Работа общественных бань разрешена в районах, входящих в «желтую» и «зеленую» зоны. Полноценная работа детских садов разрешена только в «зеленой» зоне.

Спорт на открытом воздухе в первой зоне для групповых тренировок до 10 человек и без раздевалок, во второй, как и раньше, - до 15 человек, в третьей - без ограничений.

В «желтой» зоне разрешены все услуги при условии использования до 50 процентов мест в залеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В тренажерные залы тоже теперь можно. Только в «красной» зоне - исключительно для индивидуальных тренировок и без использования раздевалок. В «желтой» тренировки до 12 человек, в «зеленой» - без ограничений. Обратим внимание, в третьей зоне уже открылись бассейны, в остальных пока под запретом.

Кроме того, как сообщили власти, в Ленинградской области с 15 июня снимается запрет на посещение лесов, введенный 1 мая. Но все же требования пожарной безопасности никто не отменял.

КОНКРЕТНО

Деление по зонам с 15 июня выглядит следующим образом:

- в первой («красной») зоне - Всеволожский, Гатчинский, Тосненский, Кировский, Ломоносовский районы и Сосновый Бор

- во второй («желтой») зоне - Бокситогорский, Кингисеппский, Приозерский, Волосовский, Киришский и Выборгский районы

- в третьей («зеленой») зоне - Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Сланцевский и Тихвинский районы.