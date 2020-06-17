Вице-губернатор Санкт-Петербурга об экономике: ситуация критическая, нас отбрасывает в 2014-й год

2020 год стал серьезным испытанием как для простых петербуржцев, так и для властей города. Из-за коронавируса приток инвестиций оказался критически низким, а снижение собственных доходов даже может привести к разрушению инфраструктуры Санкт-Петербурга.

- Мы не очень знаем, какой будет посткоронавирусный мир. Будем радоваться, если все окажется легче. Если продолжится волна, потеряем 10-15 процентов ВРП (валовой региональный продукт – прим.ред.). Для нас это не столь фатально, но мы будем отброшены в 2014 год, - заявил выступавший на заседании городского правительства вице-губернатор Евгений Елин.

НА НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ДЕНЕГ НЕТ

По его словам, сейчас город уже уменьшил доходы бюджета на 15 процентов (101 миллиард рублей) в 2020 году. Уже достигнут антирекорд по инвестициям - они будут составлять порядка 60 миллиардов рублей. При этом, чтобы исполнять проекты, которые уже начаты, необходимо около 66 миллиардов. Это без учета вложений в энергетику, дорожное строительство, приобретение жилья для очередников.

- Надо признать, мы не сможем позволить запускать новые проекты. А впереди СКК, который надо строить, широтная магистраль (Восточный скоростной диаметр, ШМСД – прим.ред.), Невская ратуша. Нам нельзя опускаться ниже 50 миллиардов, а мы уже у этой черты, - отметил Елин. - Если расходы придется сокращать дальше, подойдем к грани, когда будет разрушаться дорожная, социальная инфраструктура.

Но денег на новые, такие как ЗСД, у города нетФото: Артем КИЛЬКИН

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПАУЗА и «ЗАПУСК GM»

Город, по словам вице-губернатора, попал в период инвестиционной паузы. Петербург оказался в ситуации, когда из крупных проектов есть только завершение строительства Лахта-Центра, и работы по Витебской развязке – части Широтной скоростной магистрали. Еще есть новая арена на месте СКК и яхт-клуб в Стрельне. Но единственный реальный проект на перспективу – это строительство моторного завода «Хендэ».

При этом Елин отметил, что на фоне провалившегося по притоку денег Петербурга, мощнейшие инвестиции пошли в Ленинградскую область.

К примеру, до 2024 года около 155,5 миллиардов рублей придут в город на строительстве «Лахта Центра». Еще 38,6 даст Витебская развязка. По 25 миллиардов – СКК и яхт-клуб, 24,6 – ИТМО Хайпарк, 23,9 – трамвай Купчино-Славянка. Интересный пункт оцененный в 21,7 миллиарда назван «Запуск GM» - речь, видимо, о закрытом автозаводе «Дженерал Моторс» в Шушарах. Официально об инвестициях в предприятие пока никто не объявлял.

ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ - В ОБЛАСТИ

Для сравнения, Ленобласть за тот же срок заработает 2 триллиона 400 миллиардов на комплексе по переработке газа в Усть-Луге. Еще 180 миллиардов принесет метановый завод там же. 90 миллиардов – инвестиции в порт в Приморске. Ну и дальше, «по мелочи».

Петербургу в такой ситуации ничего не остается как извлекать практическую выгоду из инвестиционного бума у соседей, а для себя повышать качество и производительность труда.