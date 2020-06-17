Названы новые даты матчей чемпионата Европы 2020 в Санкт-Петербурге

Если бы не коронавирус, международный футбольный праздник был бы уже в самом разгаре. Но 18 марта было принято сложное решение: перенести чемпионат Европы по футболу 2020 на 2021 год. При этом название, впрочем, оставить прежним - Евро-2020.

Долгое время не было известно, когда и в каком формате пройдет чемпионат в следующем году и смогут ли его принять все страны, которые были запланированы – напомним, их 12. Но теперь известно: свое участие в организации Евро в следующем году подтвердили.

- Новый график Евро-2020 УЕФА был подтвержден, и все 12 принимающих городов проводят такие же матчи, как планировалось изначально, - сообщили в Исполкоме УЕФА.

На заседании Исполкома утвердили новые даты: турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. Петербург, напомним, принимает три матча группы B, в которой играет и Россия, а также один из четверть-финалов.

Новые даты матчей чемпионата Европы 2020 в Санкт-Петербурге

- Бельгия-Россия 12 июня 2021 года, 21.00

- Финляндия - Россия, 16 июня 2021 года, 15.00

- Финляндия - Бельгия, 21 июня 2021 года, 21.00

- Четвертьфинал, 2 июля 2021 года, 18.00

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