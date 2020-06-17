2020-06-17T21:02:51+03:00
Дом. Семья

Дельфинов заметили в ста километрах от Санкт-Петербурга

Пара дельфинов вместе с малышом плавали в Выборгском заливе, покрикивая на очевидцев [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В российской части Финского залива заметили дельфинов. Фото: Игорь Епифанцев / vk.com/sealrescueВ российской части Финского залива заметили дельфинов. Фото: Игорь Епифанцев / vk.com/sealrescue
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Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы опубликовали в соцсетях сенсационную видеозапись, на которой запечатлены, на минуточку, дельфины в Выборгском заливе (российская часть Финского залива – Прим. ред.). И это всего лишь в ста километрах от Санкт-Петербурга!

Однако не спешите молниеносно выезжать на место события – оказывается, видеозапись прошлогодняя. Рыбаки, встретившие милейших водных млекопитающих, просто никому не рассказывали о своей находке и только летом 2020 года сообщили обо всем петербургским ученым.

- В предыдущие годы нам звонили люди с побережья и уже рассказывали о том, что наблюдали на море некую активность, напоминающую следы присутствия китообразных, но фото и видео, кроме кита из Выборга, не было. Так что если вечерком вы будете купаться в заливе и увидите поблизости треугольные плавники, то не пугайтесь – скорее всего, это дельфины! – отмечают в Фонде друзей балтийской нерпы.

Петербуржцы и ученые привыкли к нерпам, обитающим вблизи города, но дельфины - это абсолютная сенсация. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржцы и ученые привыкли к нерпам, обитающим вблизи города, но дельфины - это абсолютная сенсация.Фото: Олег ЗОЛОТО

Рыбак Александр, являющийся автором уникальной видеозаписи, не скрывал вместе с коллегами радости. Они отчетливо слышали «переговоры» дельфинов и видели их спинные плавники. Рыбаки заметили на месте минимум троих млекопитающих.

- Слышишь, как кричат? Пара и мелкий… Пришли нашу рыбу жрать! – шутит Александр на видео.

Теперь сотрудники Фонда балтийских нерп разыскивают новых очевидцев, встретивших дельфинов в Финском заливе. Эта информация является очень важной для ученых и других специалистов на Балтике. Чего и говорить, ведь дельфины в Северной столице – крайне редкие гости.

Семейство дельфинов заглянуло в Выборгский залив в ста километрах от Санкт-Петербурга.Видео: vk.com/sealrescue

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ИСТОЧНИК KP.RU

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