2020-06-18T19:37:14+03:00
Общество

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 18 июня 2020 года: сроки новых послаблений и подготовка ко второй волне инфекции

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 18 июня 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Комсомолка" собрала последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 18 июня 2020 года"Комсомолка" собрала последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 18 июня 2020 годаФото: Олег ЗОЛОТО
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«Комсомолка» сделала традиционную подборку последних новостей о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 18 июня 2020 года. Заражения опасной инфекцией не прекращаются, хотя их число постепенно уменьшается.

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- С начала пандемии в Санкт-Петербурге коронавирус выявили у 21 275 человек. 10 687 пациентов уже переболели COVID-19, а 727 – умерли в общей сложности. За прошедший день коронавирусом заболели еще 228 человек, а 38 – скончались, - сообщает информационный центр городского Оперштаба по борьбе с инфекцией.

Глава центра Алмазова Евгений Шляхто выступил в Смольном и сообщил, что режим ограничений в Санкт-Петербурге может продлиться вплоть до 2021 года. Однако ждать очередных послаблений осталось не долго – их могут принять уже после 22 июня. Медики и ученые признают, что ситуация в городе улучшается.

Пусть количество заболевших в Северной столице постепенно снижается, но власти организуют подготовку ко второй волне коронавируса. По словам вице-губернатора Евгения Елина, будет новая вспышка инфекции или нет – пока неясно. Смольный планирует разработать стандарт безопасности городской среды с учетом новых реалий и проверить все общественные места. Вдобавок чиновник назвал две главные проблемные точки города из-за пандемии – образование и здравоохранение.

В комздраве Санкт-Петербурга отметили, что у некоторых пациентов, переболевших COVID-19, сохраняется часть симптомов. Чаще всего люди жалуются на одышку, кашель и утомляемость. Помочь избавиться от неприятных ощущений должна долгая медицинская реабилитация. Вообще, по оценкам специалистов, петербургские врачи очень сильно продвинулись в лечении опасной инфекции.

И, что называется, «на сладкое» - «Комсомолка» нашла фотографии медсестры из Санкт-Петербурга, оштрафованной на 15 тысяч рублей из-за расстегнутого халата в «Ленэкспо». Молодая девушка по своим формам не уступает даже прославившейся на весь мир тульской коллеге в откровенном купальнике.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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