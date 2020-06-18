2020-06-18T12:26:35+03:00
Клиника года Санкт-Петербург

Петербургские врачи советуют горожанам проверить здоровье после выхода с самоизоляции

А клиники снижают цены на обследования и проводят антикризисные акции
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Комплексная программа УЗИ позволит за один раз проверить здоровье сразу нескольких органов.Комплексная программа УЗИ позволит за один раз проверить здоровье сразу нескольких органов.Фото: Андрей ГАШЕВ
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Пандемия и самоизоляция изменила привычки людей и образ жизни, что, в свою очередь, отразилось на здоровье населения. К такому выводу пришли медицинские специалисты в разных странах мира. Среди посткарантинных симптомов врачи отмечают: увеличение случаев сердечно-сосудистых заболеваний, проблемы с желудком и органами дыхания, а также эндокринные нарушения. Причина – в стрессах, снижении активности и загруженности медицинских учреждений.

С начала недели в Петербурге началось смягчение противовирусных мер, а это значит, что самое время узнать, как карантин отразился на вашем здоровье. Специально для петербуржцев клиника «ЛИЦ» запустила антикризисное предложение. Здесь разработали программу УЗИ диагностики внутренних органов для мужчин и женщин. За 40 минут врачи проведут обследование и выдадут заключение. Комплекс для мужчин включает проверку щитовидной железы, простаты, органов мошонки и всех органов брюшной полости. В программу «Женское здоровье» входит УЗИ молочной и щитовидной желез, малого таза и УЗИ брюшной полости.

- УЗИ органов - это современная методика диагностики. Такое обследование позволяет наиболее точно определить состояние внутренних органов, - объясняют сотрудники медцентра. - Система обследования на высокотехнологичном оборудование основана на применении ультразвуковых колебаний. Такая методика позволяет эффективно обследовать пациентов и диагностировать патологию на самых ранних стадиях развития, даже при отсутствии любой симптоматики, включая предраковые и другие заболевания.

Медицинские центры работают без выходных, поэтому пройти обследование можно ежедневно. Для этого потребуется предварительно записаться на прием, а затем правильно подготовиться к осмотру. О том, как это сделать, расскажет сотрудник колл-центра. Стоимость полной диагностики составит 3000 рублей вместо 4000. Узнать подробности акции для женщин и мужчин можно на сайте клиники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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