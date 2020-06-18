Поклонники отчитали Елизавету Боярскую за «легкомысленную» прогулку по Санкт-Петербургу

Не успела актриса Елизавета Боярская поделиться радостным постом в Instagram о выходе из самоизоляции, как на нее обрушился поток негатива. Напомним, Елизавета выставила селфи с прогулки по родному городу и рассказала, как счастлива снова пройтись по улочкам Санкт-Петербурга.

- Месяц не была в городе. Тут люди! Wow! Все дела сделала, а на обратном пути заехала в кофейню и купила кофе на вынос. В стаканчике. Wow-wow! Никогда бы не подумала, что это сможет стать невероятным приключением и событием. Просто Диснейленд, – восторгалась актриса.

Поклонники Елизаветы, конечно, тут же забросали любимую актрису комплиментами, назвали ее «гордостью и украшением Петербурга». Но нашлись и те, кто поспешил «пройтись» по Боярской от и до.

«Сама шляется без маски, и еще шокируется», «Почему без маски? Штраф 4000». Некоторых возмутило и то, что знаменитость не смогла описать свои эмоции русскими словами.

- Не пробовали обойтись без WOW? - отчитывали Боярскую «эрудиты». - У актрисы должен быть богатый словарный запас. Вы ведь знакомы с творчеством Антона Павловича, Льва Толстого и других русскоговорящих писателей и драматургов.

Впрочем, актриса проигнорировала хэйтеров. Зачем портить себе настроение?!