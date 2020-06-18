2020-06-18T15:22:16+03:00
Общество

Продажа алкоголя в Санкт-Петербурге будет запрещена в день проведения «Алых парусов»

Предпринимателям напомнили, что в городе действует «сухой закон», несмотря на то, что в этом году главный выпускной страны пройдет онлайн
Ирина СЕБЕЛЕВА
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27 июня 2020 года в Санкт-Петербурге будет запрещена продажа алкоголя. Из-за празднования Алых парусов.27 июня 2020 года в Санкт-Петербурге будет запрещена продажа алкоголя. Из-за празднования Алых парусов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Вот уже несколько лет в день «Алых парусов» в петербургских магазинах невозможно легально купить спиртное. Так город бережет здоровье вчерашних школьников и нервы их родителей. В этом году праздник пройдет онлайн. Из-за пандемии впервые выпускники будут наблюдать за потрясающим фейерверком и бригом с алыми парусами не с городских набережных, а по телевизору.

Тем не менее, закон из-за этого менять не стали. В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле предпринимателям напомнили: запрет в силе.

- На всей территории Санкт-Петербурга будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции в магазинах с 22 часов 26 июня до 11 часов 28 июня, - напомнили в пресс-службе ведомства.

Брик пройдет по Неве, как и прежде. Но увидеть его можно будет только телевизору. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Брик пройдет по Неве, как и прежде. Но увидеть его можно будет только телевизору.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

При этом в комитете уточнили: запрет не распространяется на алкоголь, которым торгуют организации общественного питания, а также на слабоалкогольные напитки – пиво, сидр, и так далее – для индивидуальных предпринимателей, которые также работают в сфере общепита.

- Просим Вас принять все возможные меры по предотвращению случаев нарушения законодательства, регулирующего розничную продажу алкогольной продукции, в период проведения праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса», - обратились чиновники к предпринимателям.

Правда, тут сейчас сложилась любопытная ситуация: так как, из-за пандемии, кафе и бары закрыты, они работают исключительно навынос и в формате доставки. Так что есть риск, что в этот день именно они превратятся в своего рода алкогольные магазины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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