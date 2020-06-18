2020-06-18T15:49:52+03:00
Общество

Вместо супермаркета «Стокманн» в «Невском центре» появится «Азбука Вкуса»

Открытие нового магазина намечено на ноябрь
Петр КИБЕР
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В "Невском центре" откроется "Азбука вкуса".В "Невском центре" откроется "Азбука вкуса".Фото: Артем КИЛЬКИН
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Стало известно, что появится вместо супермаркета «Стокманн» в торговом комплексе «Невский центр» на Невском проспекте. Место магазина, которым управляла сеть «Лэнд», займет «Азбука вкуса».

- Площадь нового супермаркета составит 2200 квадратных метров. Подготовка помещения в «Невском Центре» займет несколько месяцев. Магазин «Азбука вкуса» начнет работу в ноябре 2020 года, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе торговой компании.

Важно и то, что договор об аренде площадей подписан сразу на десять лет. Это означает стабильность в нынешнее время как для самого «Невского центра», так и для ритейлера.

- Мы рады, что в текущих непростых для любого бизнеса условиях мы подписали взаимовыгодный договор с «Азбукой Вкуса». С приходом нового востребованного среди покупателей арендатора, ТК рассчитывает привлечь новых клиентов, - сообщили в пресс-службе «Невского Центра».

Таким образом, «Азбука вкуса» становится «якорным арендатором» на минус первом этаже торгового комплекса.

- Для нас открытие магазина в «Невском Центре», безусловно, станет важным событием. Это одна из лучших локаций в городе, самый центр Санкт-Петербурга, прекрасное здание с историческим фасадом. Уверены, что это место полюбится как петербуржцам, так туристам, - заявил директор филиала «Азбуки Вкуса» в Санкт-Петербурге Вадим Хомяков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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