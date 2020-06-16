2020-06-18T16:34:47+03:00
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Libresse запускает кампанию #ИсторииVнутриНас

Ее поддержали российскин селебрити: Стефания Маликова, Тутта Ларсен и Глафира Тарханова
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Libresse запускает кампанию #ИсторииVнутриНас . Фото предоставлено компанией Essity.Libresse запускает кампанию #ИсторииVнутриНас . Фото предоставлено компанией Essity.
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Бренд Libresse, принадлежащий международной FMCG-компании Essity, запускает масштабную кампанию #ИсторииVнутриНас, чтобы в очередной раз напомнить российскому обществу, насколько важно вести открытый диалог на табуированные темы, связанные с женским здоровьем, а такжебороться со стереотипами относительно женской физиологии. Кампанию поддерживают российские селебрити Стефания Маликова, Тутта Ларсен и Глафира Тарханова.

Результаты одного из последних исследований компании Essity «Health&Hygienereport» показывают, что 49% женщин во всем мире стесняются говорить о менструации – естественном процессе, на который приходится около 3 000 дней в жизни среднестатистической женщины. Результаты исследования также гласят, что только 73% матерей говорят со своими дочерьми на данную тему. Для специалистов компании Essity одним из важных направлений деятельности является борьба со стереотипами и предрассудками вокруг темы женского тела и происходящих с ним процессов. Дискомфорт и стеснение открыто вести диалог на такие табуированные темы как менструация, беременность, роды, попытки зачать ребенка, эндометриоз могут привести к психологическим расстройствам, отказу от полноценной жизни.

#ИсторииVнутриНас – это проект, в котором каждая женщина может поделиться своей интимной историей, рассказать о стереотипах, с которыми она сталкивается на протяжении жизни. Например, о следовании биологическим часам вопреки собственным ощущениям и желаниям, о стремлении общества навязать потребность иметь детей, о ежемесячной боли, которую многие привыкли считать нормой, и, наконец, о стереотипах о вступлении в фазу менопаузы.

- Наше общество не поощряет подобные разговоры о женском здоровье. В итоге молчание может привести к замкнутости, дискомфорту и даже к регулярному стрессу. Своей кампанией мы хотим вдохновить женщин открыть другую реальность, в которой можно без стеснения выражать мысли о состоянии своего тела и не испытывать неудобства при разговоре на интимные темы о V-зоне, - говорит старший менеджер торговой марки Libresse компании Essity Екатерина Стрельченко.

Кампания нашла отклик среди российских селебрити: Стефания Маликова, Тутта Ларсен и Глафира Тарханова поделились в своих Instagram-аккаунтах интимными историями под хештегом #ИсторииVнутриНас в поддержку кампании, а также приняли предложение поучаствовать в открытом паблик-токе на тему женского здоровья.

19 июня в 18:00 пройдет открытое онлайн-мероприятие с участием селебрити, экспертов в области гинекологии и психологии – дискуссия на тему табуированности тем о женском здоровье в российском обществе. К встрече могут присоединиться все, кто разделяет стремление жить в комфортном, в открытом и благополучном мире без предрассудков и табу.

Подробнее о мероприятии по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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