2020-06-18T17:31:35+03:00
Общество

Tork запускает программу «Безопасность на рабочем месте» для поддержки образовательных учреждений

Она поможет обеспечить безопасность студентов, преподавателей и остального персонала в условиях пандемии COVID-19
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Tork запускает программу «Безопасность на рабочем месте». Фото предоставлено компанией Essity.Tork запускает программу «Безопасность на рабочем месте». Фото предоставлено компанией Essity.
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Tork запускает программу «Безопасность на рабочем месте» в ответ на COVID-19, чтобы помочь администрации детских садов, школ, колледжей и университетов, преподавателям, студентам и школьникам оставаться в безопасности и продолжать работать и учиться. «Безопасность на рабочем месте» – это руководство для получения самой актуальной информации о гигиене для образовательных учреждений. Как мировой лидер в области профессиональной гигиены с многолетним опытом, торговая марка Tork предлагает знания и полезные ресурсы в сочетании с новейшими рекомендациями в области общественного здоровья, чтобы помочь детским садам, начальным и средним школам, а также университетам предотвратить распространение вирусов и обеспечить безопасность учащихся и сотрудников.

В рамках всемирной борьбы с пандемией торговая марка Tork разработала образовательный инструментарий «Безопасность на рабочем месте: COVID-19», который поможет руководителям образовательных учреждений улучшить общую гигиену и обеспечить соблюдение надлежащей практики гигиены рук, а также ответить на вопросы обеспокоенных родителей и учащихся. Рекомендации, содержащиеся в руководстве «Безопасность на рабочем месте», соответствуют всем нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

- Образовательные учреждения имеют очень важное значение для общества и играют ключевую роль в формировании правильных привычек гигиены рук с раннего возраста. Теперь они столкнутся с новыми проблемами в обеспечении надлежащего гигиенического протокола, когда эти объекты вновь откроются», – сказала Анна Кенигсон Купманс, директор по маркетингу компании Essity. – Торговая марка Tork разработала руководство «Безопасность на рабочем месте: COVID-19», чтобы помочь учебным заведениям ввести усиленный гигиенический режим во всех помещениях, научить детей, подростков и взрослых эффективным методам гигиены рук, чтобы они могли чувствовать себя в полной безопасности.

Руководство Tork «Безопасность на рабочем месте: COVID-19» включает:

- Специально разработанную инструкцию по гигиене рук для преподавателей и студентов, включающую рекомендации для обучения школьников младшего возраста полезным гигиеническим навыкам;

- Рекомендации по общей гигиене с учетом возраста детей и подростков и советы по улучшению гигиены рук, а также напоминания учащимся о важности соблюдения гигиенических норм;

- Рекомендации по уборке помещений и рабочих поверхностей в образовательных учреждениях всех уровней, чтобы сократить риск распространения вирусов и инфекций;

- Рекомендации по размещению диспенсеров для мыла и полотенец в туалетных комнатах для поддержания высокого уровня гигиены рук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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