«Знали на что идем»: Зону отдыха, которую создали местные жители на Воскресенской набережной, демонтировали через полтора дня

Зона отдыха на Воскресенской набережной исчезла, не успев толком появиться. Конструкции, которые на днях установили активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания», были демонтированы через полтора дня. Но, как уверяют создатели «стихийной» зоны отдыха, петербуржцы успели ее полюбить.

- То, что мы сделали – это, как граффити, - делится в беседе с корреспондентом «Комсомолки» один из активистов Ярослав Костров. – Те, кто создает стрит-арт, знают, что если ты несогласованно, нелегально что-то делаешь, тебе нужно потом отпустить свою работу. Мы сделали и отпустили. Можно, конечно было, хайповать, быть недовольными, что все убрали. Но это все на совести тех, кто убрал. Мы знали, на что идем.

Активисты знали, что их творение демонтируют, но не подарить людям комфортный отдых, хоть и ненадолго, не могли. Фото: движение "Центральный район за комфортную среду обитания"

Сначала, как рассказывает Ярослав, активисты создали зону отдыха на Евгеньевской улице. Увидев, что жителям идея пришлась по душе, решили оборудовать под комфортное времяпрепровождение Воскресенскую набережную. Для этого установили там 6 скамеек и 8 настилов. Все ручной работы. О том, что импровизированная зона отдыха исчезнет практически сразу, активисты знали. Но главным посылом для них было показать, что люди были рады таким переменам в городе.

А может быть договориться с городом получится, и на Воскресенской набережной появятся ленинградские диваны. Фото: движение "Центральный район за комфортную среду обитания"

- Из-за того, что парки все сейчас закрыли людям даже присест отдохнуть негде, - рассуждает Ярослав. – Мы видели, что люди отдыхают на этих скамейках, и это здорово. Горожанам нравится сидеть у воды, смотреть на Неву. И было бы здорово, если бы на Воскресенской набережной появились ленинградские диваны.

Чтобы это произошло, да еще и как можно скорее, Ярослав подал обращение в Комитет по благоустройству. Ответа пока не поступило.