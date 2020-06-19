Рука помощи протянулась от Ленобласти к морям и океанам

Наверное, не найдется такого человека, который упрекнул бы Общественную палату в узкопрофильности. Действительно, в сферу ее интересов входят самые разные вопросы: от проблем малозащищенных слоев населения и сохранности памятников истории до помощи братьям нашим меньшим. Так, на днях под эгидой общественников состоялось онлайн-заседание на тему «Оценка системы мер охраны морских млекопитающих».

Основной темой обсуждения стал проект изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Его автор - депутат областного Заксобрания Валерия Коваленко - предложила четче сформулировать и изложить на уровне государства систему защиты морских млекопитающих, в частности, китов и дельфинов.

- Основная проблема заключается в том, что сейчас у нас фактически отсутствуют законодательные нормы по ряду важнейших проблем, - отметила председатель комиссии Общественной палаты по АПК, сельским территориям, природопользованию и экологии Вероника Торбаева. - Так, не прописаны правила содержания китообразных в неволе. А из более чем десятка лабораторий, которые их изучали, до наших дней сохранилось лишь три.

Последнее, по словам Торбаевой, в частности, ведет к появлению еще одной серьезной проблемы: российские ученые не имеют объективных данных о популяции морских млекопитающих. А значит, нельзя правильно рассчитать, сколько их можно вылавливать для пищевых, культурно-развлекательных и промышленных нужд.

Комментируя заявленные вопросы, председатель комиссии по образованию, молодежной политике, патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту Вероника Каторгина отметила, что ситуация с ущербом, который морским млекопитающим наносит бесконтрольный вылов, складывается «драматически».

- У нас зачастую подменяются цели, - констатировала Каторгина. - Например, заявка на вылов подается как «для культурно-развлекательных целей», а в итоге мы видим, что вылов идет совсем не для этого. В целом считаю, что необходим более жесткий контроль, иначе последствия могут быть очень тяжелыми.

По итогам заседания представители Общественной палаты и ученого сообщества сформировали ряд предложений, которые будут направлены в органы власти Ленинградской области и правительство России.