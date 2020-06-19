Доктор на связи

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Еще недавно никто и представить не мог, что побывать на приеме у врача можно… не выходя из дома. И мы сейчас не о формате «вопрос - ответ» в Интернете, а о полноценной консультации, когда с пациентом разговаривает реальный профессионал. Но события последних месяцев подстегнули развитие дистанционных технологий в медицине и интерес к ним у пациентов.

Врачи удаленно помогают людям разобраться в симптомах болезни, контролируют состояние пациентов, у которых болезнь протекает в легкой форме и не требует стационарного ухода. И, как показывает практика, это реально работает!

- Во время карантина мне пришлось даже провести видеоконференцию со своим стоматологом, чтобы показать ему зуб, который внезапно начал беспокоить, - рассказала петербурженка Анна Громашова. - Изучив «картинку» и расспросив меня, доктор пришел к выводу, что рисковать здоровьем, пробиваясь на прием, пока не стоит. И дал рекомендации, что делать, чтобы продержаться до визита в клинику.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Конечно, получить дистанционную консультацию с помощью телемедицины можно было и раньше - такую возможность нам дал нацпроект «Здравоохранение». Только вот пользовались ей немногие. Но когда плановые приемы как в государственных, так и в частных клиниках были ограниченны, телемедицина оказалась настоящим спасением, ведь хронические больные с сердечно-сосудистыми, эндокринологическими и другими заболеваниями никуда не делись. С помощью современных технологий врачи ведут пациентов, отслеживают динамику заболевания, контролируют дозировку при приеме лекарств.

Технические возможности сервисов телемедицины позволяют доктору увидеть рентгенограмму или анализы крови и другую необходимую информацию - пациенту достаточно подгрузить ее в специальный чат с врачом. При желании можно получить и второе мнение специалиста.

Есть и еще один очень важный момент: благодаря телемедицине сегодня даже жители отдаленных районов могут проконсультироваться не просто у участкового врача, а у экспертов крупных специализированных центров.

Кроме того, некоторым пациентам, соблюдающим режим самоизоляции, важно чувствовать постоянный контакт с врачом - и этим тоже ни в коем случае не стоит пренебрегать. Поэтому телемедицина сегодня стала одним из наиболее эффективных методов получения квалифицированной помощи.

Конечно, при тревожных симптомах лечить в режиме онлайн пациента не будут. Ему посоветуют, что делать и куда обращаться в нынешней непростой ситуации.

КТО НАС ЛЕЧИТ?

Полноценные сервисы телемедицины в нашей стране начали создаваться не так давно. Сначала это были просто ресурсы по выбору врачей на основе проверенных отзывов пациентов. И только пару-тройку лет назад они начали трансформацию в медицинские платформы - площадки, на которых представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу и телемедицина.

Например, сервис DocDoc (входит в экосистему Сбербанка и на днях был ребрендирован в СберЗдоровье) был запущен только в 2018 году, а сейчас это лидер по оказанию телемедицинских услуг в России. На этой площадке представлены самые востребованные медицинские услуги. К сервису подключено более 4000 частных клиник, и пациент может в любое время связаться онлайн с дежурным терапевтом/педиатром либо записаться к врачам более 20 направлений. При этом человек сам может выбрать конкретного доктора в соответствии с его специализацией и уровнем квалификации. Общение с врачом может идти по видео- или аудиосвязи или с помощью электронной почты, мессенджеров - как удобно пациенту. История общения, все присланные врачом заключения и рекомендации сохраняются, и с ними всегда можно свериться.

Впрочем, телемедицина не ограничивается только онлайн консультациями. Если врач заподозрит опасное заболевание, он будет рекомендовать вызов скорой помощи или запишет пациента на очный прием к нужному специалисту.

Чтобы сделать медицинскую помощь в эпоху коронавируса еще более доступной, в марте сервис DocDoc запустил бесплатную горячую линию для россиян. Специалисты кол-центра помогают пациентам справиться с возрастающим стрессом, связанным с распространением инфекции, и получить консультацию в режиме «здесь и сейчас».

- В условиях режима самоизоляции возможность получить консультацию квалифицированного врача по телефону или через мобильное приложение оказалась особенно востребованной и жизненно необходимой. 17 июня мы запустили многофункциональный сервис СберЗдоровье на базе компании DocDoc, который станет следующим шагом в развитии направления здравоохранения как одного из стратегически важных в экосистеме банка, - говорит заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Анатолий Локотков. - Спасибо всем медицинским работникам, на чьих плечах лежит непрерывная борьба с вирусом. Врачи работают сейчас в режиме повышенной нагрузки. Нельзя не отметить их преданность своему делу и самоотверженный ежедневный труд.

СберЗдоровье будет развивать все виды медицинских услуг и объединит различные сервисы и продукты, которые касаются здоровья человека во всех его проявлениях. В скором времени с помощью этого сервиса можно будет приобрести лекарства онлайн, записаться и сдать анализы (в том числе на дому), получить услуги персонального медицинского консьержа. Также на платформе появится обширный раздел, посвященный здоровому образу жизни: поиск и запись к персональным тренерам и в фитнес-клубы, консультации по тренировкам и правильному питанию и многое другое.

НА ЗАМЕТКУ

8-800-707-85-72 - телефон бесплатной горячей линии кол-центра СберЗдоровье. Во время разговора оператор проконсультирует позвонившего по простым вопросам, не требующим медицинской квалификации, а затем при необходимости соединит с врачом.