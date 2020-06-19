2020-06-19T14:25:53+03:00
Общество

Автограф Владимира Путина ушел с молотка за 48 тысяч рублей

Лот отправился в частную коллекцию
Алина ЧЕМЕРИС
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В Санкт-Петербурге продали автограф Владимира Путина.В Санкт-Петербурге продали автограф Владимира Путина.
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Вот уж действительно президентское приобретение – автограф Владимира Путина продали на аукционе в Санкт-Петербурге. Документ за подписью президента сначала стоил 40 тысяч рублей, но купили его за 48 тысяч. Счастливым обладателем лота стал частный коллекционер.

Эту покупку он чуть было не упустил. Свидетельство о создании в Петербурге нового закрытого акционерного общества, на котором 25 лет назад Владимир Путин, находясь в должности председателя Комитета по внешним связям, поставил свою подпись, могло уйти с молотка еще 17 июня, в день проведения в Северной столице букинистического аукциона. Однако лот дождался своего нового владельца.

Начальная цена на автограф Путина была 40 тысяч рублей. Фото: Российский аукционный дом

Начальная цена на автограф Путина была 40 тысяч рублей. Фото: Российский аукционный дом

- Сразу после того, как торги закончились, к нам стали поступать звонки. Люди, которые, видимо, не успели стать участниками нашего аукциона, интересовались автографом Владимира Путина, - рассказали «Комсомолке» в Российском аукционном доме. – В результате лот был куплен на постаукционных продажах.

Напомним, букинистический аукцион состоялся в городе на Неве 17 июня. На нем были представлены 357 лотов. Самым дорогим из них стал автограф Федора Достоевского. Книгу «Записки из мертвого дома», на обложке которой автор своей рукой написал обращение к семье, продали за пять с половиной миллионов рублей. Это стало рекордом в истории букинистических аукционов Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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