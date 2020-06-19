2020-06-19T15:27:10+03:00
Происшествия

«Меня отбросило ударной волной, в ноге было жжение»: Мать рассказала, как молния убила ее 6-летнего сына на Финском заливе

Женщина сейчас в больнице со своим вторым ребенком, еще одна пострадавшая - бабушка детей - после случившегося в реанимации
Роман ЛЯЛИН
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Братья укрывались под зонтиком от дождяБратья укрывались под зонтиком от дождяФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Гроза, разбушевавшаяся в Петербурге вечером 18 июня, обернулась трагедией. В Ломоносове жертвой стихии стал шестилетний мальчик Максим (имя изменено, - прим. ред.). В тот день ребенок вместе с семьей отдыхал на берегу Финского залива. Папа купался, а бабушка вместе с Максимом и его братом-двойняшкой была на берегу. В этот момент в них ударила молния. О том, как произошла трагедия, "КП-Петербург" рассказала мать погибшего малыша.

Брат погибшего мальчика сейчас в больнице с мамой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Брат погибшего мальчика сейчас в больнице с мамойФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Мой муж стоял в заливе, бабушка под деревом укрылась под зонтиком с сыновьями, - плачет мать малышей Мария. - А я стояла рядом. Я повернулась в сторону мужа, и в этот момент все произошло. Меня откинуло в сторону, почувствовала что-то горячее на ноге. Сначала и не поняла, что случилось. А потом, когда развернулась, осознала, что в нас попала молния.

Разрядом мгновенно убило одного из сыновей Марии. Его брата-двойняшку задело по касательной, он, к счастью, не получил серьезных травм. Тем не менее, сейчас находится в больнице со своей мамой.

На карте слева отмечен тот самый пляж, а справа - точечные удары молнии. Фото: google.ru/maps и lightningmaps.org

На карте слева отмечен тот самый пляж, а справа - точечные удары молнии. Фото: google.ru/maps и lightningmaps.org

Тяжелые травмы получила бабушка детей. У нее 30 процентов ожогов тела. Женщина в реанимации.

Дождь с грозой и молнией в Санкт-Петербурге 18 июня 2020.Ирина БЫСТРОВА, Олег ЗОЛОТО

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Во время шторма в Санкт-Петербурге 18 июня пострадал и братик-двойняшка погибшего мальчика (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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