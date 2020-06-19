«Меня отбросило ударной волной, в ноге было жжение»: Мать рассказала, как молния убила ее 6-летнего сына на Финском заливе

Гроза, разбушевавшаяся в Петербурге вечером 18 июня, обернулась трагедией. В Ломоносове жертвой стихии стал шестилетний мальчик Максим (имя изменено, - прим. ред.). В тот день ребенок вместе с семьей отдыхал на берегу Финского залива. Папа купался, а бабушка вместе с Максимом и его братом-двойняшкой была на берегу. В этот момент в них ударила молния. О том, как произошла трагедия, "КП-Петербург" рассказала мать погибшего малыша.

Брат погибшего мальчика сейчас в больнице с мамойФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Мой муж стоял в заливе, бабушка под деревом укрылась под зонтиком с сыновьями, - плачет мать малышей Мария. - А я стояла рядом. Я повернулась в сторону мужа, и в этот момент все произошло. Меня откинуло в сторону, почувствовала что-то горячее на ноге. Сначала и не поняла, что случилось. А потом, когда развернулась, осознала, что в нас попала молния.

Разрядом мгновенно убило одного из сыновей Марии. Его брата-двойняшку задело по касательной, он, к счастью, не получил серьезных травм. Тем не менее, сейчас находится в больнице со своей мамой.

На карте слева отмечен тот самый пляж, а справа - точечные удары молнии. Фото: google.ru/maps и lightningmaps.org

Тяжелые травмы получила бабушка детей. У нее 30 процентов ожогов тела. Женщина в реанимации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/785747" frameborder="0"></iframe> Дождь с грозой и молнией в Санкт-Петербурге 18 июня 2020.Ирина БЫСТРОВА, Олег ЗОЛОТО

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