2020-06-19T17:24:29+03:00
Общество

В Петербурге и Ленобласти научились экономить на связи

За прошедшие 12 месяцев доля абонентов МТС с комплексными тарифными планами выросла в регионе в четыре раза
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В Петербурге и Ленобласти научились экономить на связи. Фото предоставлено пресс службой МТС.В Петербурге и Ленобласти научились экономить на связи. Фото предоставлено пресс службой МТС.
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В апреле и мае этого года около 2/3 новых абонентов фиксированной связи МТС в Петербурге, Всеволожске и Сосновом Бору подключали комплексные тарифные планы, которые позволяют объединить на одном лицевом счете домашний интернет, цифровое ТВ и мобильную связь. В то время как в апреле и мае 2019 года таких пользователей было около 30 процентов.

Эксперты компании полагают, что рост популярности подобных предложений связан с несколькими факторами: удобством получения услуг у одного провайдера, экономией денежных и временных ресурсов.

В регионе в целом вырос спрос на услуги домашнего интернета и телевидения: в апреле-мае 2020 года количество заявок на подключение этих услуг по сравнению с прошлым годом выросло на 20 процентов.

По словам директора по работе с массовым рынком МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Георгия Чуравцова, предложения «три в одном» гораздо выгоднее, чем подключение каждой услуги отдельно.

- Они позволяют абонентам экономить на связи до 40 процентов ежемесячно, оплачивать один счет вместо нескольких и держать под контролем траты на связь для всей семьи.

Чуравцов также отметил, что в последние три месяца потребность жителей в качественной и доступной связи стала одной из основных – на самоизоляции люди работают, учатся, общаются с близкими и заказывают товары онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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