2020-06-19T18:03:13+03:00
Общество

Новые послабления ограничений в Санкт-Петербурге с 22 июня 2020: Начнут работать санатории и каршеринг

С понедельника, 22 июня 2020 года вступают в силу новые послабления ограничений из-за коронавирусной инфекции, в Санкт-Петербурге вновь будут работать каршеринг и санатории
Александра СУРИС
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Взять машину в прокат можно с 22 июняВзять машину в прокат можно с 22 июняФото: Олег ЗОЛОТО
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Новые послабления ограничений из-за коронавируса в Санкт-Петербурге начнут действовать с 22 июня 2020 года. Разбираемся, что это значит и что вновь возобновит работу. Во-первых, в городе возобновляют краткосрочный прокат автомобилей - каршеринг. Арендодатели автомобилей обязаны, проводить обязательную регулярную дезинфекцию автомобилей перед их передачей клиентам, - сказано в документе.

Пока сложно понять, как это будет выглядеть на практике. Ведь один из принципов каршеринга, что водитель оставляет машину, а другой человек может сразу же сесть в нее там, где она стоит. Судя по всему правила будут содержаться в стандарте безопасности. Его примерную форму утверждает комитет по транспорту.

Уточним, что на данный момент рекомендаций Роспотребнадзора по каршерингу в открытом доступе нет.

Кроме того с 22 июня на территории Санкт-Петербурга заработают санатории. В них можно будет проводить медицинскую реабилитацию или санаторно-курортное лечение. Но только по медицинским показаниями на основании заключений врачебных комиссий.

- Санаторно-курортные организации до начала возобновления работы обязаны обеспечить соблюдение стандарта безопасности. Примерную форму стандарта безопасности утверждает Комитет по развитию туризма, - такие требования прописаны в документе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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