Число новых заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 20 июня 2020 года составило 232 человека

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как город справляется с пандемией COVID-19. Мы собрали последние новости о заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 20 июня 2020 года.

По последним данным Оперштаба по борьбе с заболеванием в Северной столице общее число зараженных коронавирусом достигло 21966 человек. За сутки выявили 232 новых случая. К сожалению, подтвердили смерть от COVID-19 еще у 21 человека. Таким образом, общее число летальных исходов с коронавирусом в Петербурге за время пандемии составило 814 человек.

Напомним, что накануне, 19 июня, в Северной столице выздоровело рекордное число пациентов – выписали сразу 847 человек.

Что касается Ленинградской области, то по данным на утро 20 июня в регионе выявили COVID-19 еще у 54 человек. За все время пандемии всего заболели 3912 местных жителей.

– За последние сутки в России выявлено 7 889 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 2 579 случаев (32,7%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, – сообщили в общероссийском Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Всего за все время пандемии в России выявили 576 952 заболевших в 85 регионах.