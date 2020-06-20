Матч ЦСКА – «Зенит» прервали ради аплодисментов врачам

Игра между ЦСКА и «Зенитом», которая в эти минуты разворачивается на столичном стадионе «ВЭБ Арена», запомнится не только тем, что это один из первых матчей после «карантинного» периода. Но и трогательной акцией футболистов, которые решили отдать дань уважения медикам. На 20-й минуте игру прервали – и весь стадион стоя стал аплодировать врачам, которые сегодня продолжают бороться с коронавирусом.

«Давайте все вместе поприветствуем врачей аплодисментами! Они настоящие герои!», – звучало по всей арене, а на мониторах стадиона транслировались имена врачей из самых разных регионов страны, которые сейчас работают с пациентами. Напомним, что завтра, 21 июня, в России будет отмечаться День медицинского работника.

К слову, начался матч с не менее значимого жеста. Команда с берегов Невы решила почтить память тех медиков, кто погиб во время пандемии от коронавируса. Игроки «Зенита» вышли на поле в футболках с черно-белыми портретами ушедших медиков. Такая акция будет не единственной – сине-бело-голубые намерены выходить в таких футболках в начале всех игр до конца сезона.

zenit_spb Игроки Зенита почтили память погибших от пандемии петербургских врачей перед матчем с ЦСКА #ЦСКАЗенит #ВместеПобедим

Что касается самого матча чемпионата РПЛ, после первого тайма счет 0:3 в пользу «Зенита». Гол перед самым свистком забил Малков, оформив в первом тайме дубль. На второй минуте игры счет открыл капитан сине-бело-голубых Бронислав Иванович.

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