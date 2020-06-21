Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге 21 июня 2020 года составило 229 человек

Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге 21 июня 2020 года продолжает снижаться. Если накануне в городе зафиксировали 232 новых заболевших, то сегодня выявили 220 инфицированных. Всего же в России за сутки коронавирусом заболели 7 тысяч 728 человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 19 тысяч 974 человека, - сообщают в оперштабе. - Под медицинским наблюдением находится 2817 человек. Из них 57 - в обсерваторе, 829 - на самоизоляции, 1931 - контактные.

Всего за сутки на горячую линию поступило 432 вызова по коронавирусу.

При этом растет и число выздоровевших от коронавируса. За сутки в России выздоровели 5 тысяч 119 человек. В Санкт-Петербурге из больниц выписано 498 человек.

За сутки зафиксировано 26 смертей.