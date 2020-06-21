2020-06-21T12:58:20+03:00
Происшествия

Подростки избили беременную певицу и ее мужа в Санкт-Петербурге из-за того, что им не понравилась музыка

Пара под гитару исполняла песни на улице, когда и произошло нападение [видео]
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Драка попала на видеоДрака попала на видео
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге толпа подростков напала на пару уличных музыкантов. Стычка с хулиганами произошла накануне у метро «Рыбацкое». 30-летний гитарист вместе со своей 31-летней женой-вокалисткой исполняли песни под гитару. В этот момент к ним пристала группа парней, которым не понравилась музыка.

- Подростки стали высказывать недовольство по поводу стиля исполняемой музыки, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Молодые люди вели себя агрессивно, оскорбляя уличных музыкантов, и в конечном итоге напали на мужчину-гитариста. Потерпевшие музыканты были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

Пострадавшая певица, как оказалось, находится на раннем сроке беременности. После первой медицинской помощи вокалистку и ее мужа-гитариста отпустили домой.

Состояние беременной певицы медики оценили как удовлетворительное.

Сейчас полиция Невского района ищет напавших на супругов подростков. Силовики выясняют точные причины конфликта.

Молодые люди избили уличных музыкантов в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Появилось видело нападения подростков на беременную певицу в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге во время Парада Победы будет хор из 4,5 тысячами военных
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 21 июня 2020 года составило 26 человек
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 21 июня 2020 года составило 52 человек
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге отменили вылеты 11 рейсов
Полицейские Санкт-Петербурга наказали организатора прогулок по крышам домов
В Санкт-Петербурге вновь ожидается жара выше температурной нормы
Крытый каток планируют открыть к концу лета на Ириновском проспекте в Санкт-Петербурге
Игроки «Зенита» вышли на матч с ЦСКА в футболках с портретами врачей, погибших от коронавируса
Семь новых школ и 22 детских сада откроются в Санкт-Петербурге в 2020 году
Четыре вывозных рейса с петербуржцами ожидают в Пулково на следующей неделе
98-летнюю ветерана войны из Санкт-Петербурга, которая собрала 4 млн рублей для медиков, хотят наградить
«Толпа обезумевших»: Петербуржцы устроили массовую вечеринку на Рубинштейна, несмотря на коронавирус
Пробка из-за военной техники образовалась на КАД в Санкт-Петербурге
Сожитель украл 2,5 млн рублей у пенсионерки в Санкт-Петербурге
Приемная кампания в вузы стартовала в Санкт-Петербурге
Двухлетнего ребенка увезли в больницу после укуса змеи на Финском заливе
Генеральная репетиция Парада Победы прошла на Дворцовой площади
Трое парней обстреляли мужчину на Светлановском проспекте в Санкт-Петербурге
Почти 23 тысячи человек обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Восемь рейсов отменили из Пулково в субботу
МЧС предупреждает петербуржцев о ливнях и грозах в субботу
Стало известно, когда метро Санкт-Петербурга заработает в обычном режиме
Пассажиропоток в наземном транспорте Санкт-Петербурга упал вдвое к началу лета
Полиция ответила на обвинения в подтасовке фактов ДТП, в котором дочь экс-депутата Госдумы сбила 5-летнего мальчика на «зебре
Вячеслав Малафеев одним словом оценил игру юного вратаря «Ростова», пропустившего 10 мячей
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве студента на Невском проспекте