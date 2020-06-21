Подростки избили беременную певицу и ее мужа в Санкт-Петербурге из-за того, что им не понравилась музыка

В Санкт-Петербурге толпа подростков напала на пару уличных музыкантов. Стычка с хулиганами произошла накануне у метро «Рыбацкое». 30-летний гитарист вместе со своей 31-летней женой-вокалисткой исполняли песни под гитару. В этот момент к ним пристала группа парней, которым не понравилась музыка.

- Подростки стали высказывать недовольство по поводу стиля исполняемой музыки, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Молодые люди вели себя агрессивно, оскорбляя уличных музыкантов, и в конечном итоге напали на мужчину-гитариста. Потерпевшие музыканты были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

Пострадавшая певица, как оказалось, находится на раннем сроке беременности. После первой медицинской помощи вокалистку и ее мужа-гитариста отпустили домой.

Состояние беременной певицы медики оценили как удовлетворительное.

Сейчас полиция Невского района ищет напавших на супругов подростков. Силовики выясняют точные причины конфликта.