Домашние хлопоты теперь отдых: врачи Петербурга рассказали, что им помогает во время пандемии

В Санкт-Петербурге с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заболело более 21,5 тысячи человек. Излечилось от заразы около 11,4 тысячи. Ежедневно за жизнь и здоровье больных борется более 80 тысяч медиков. «Комсомолка» не раз писала о тех, кто работает в так называемой «красной» зоне, на скорой помощи и просто в больнице. Рискуя собственным здоровьем, врачи делают все, чтобы спасти человеческую жизнь. Не перестаем благодарить их каждый день, а в День медика особенно. Журналисты «КП»-Петербург расспросили медицинских сотрудников, что помогает им пережить эти непростые времена и заставляет верить в лучшее.

Александр НазаренкоФото: Личный архив

Александр НАЗАРЕНКО, врач-хирург, клиническая больница № 122 имени Соколова:

- Благодарен руководству за хорошую организацию труда в условиях эпидемии, комфортные и удобные средства индивидуальной защиты. Поддержка семьи, коллег, волонтеров, общества подбадривает. Отдельное спасибо спонсорам, которые привозят нам еду прямо в больницу. Не может не радовать достойная оплата труда. В целом единство и полная отдача всех перед лицом угрозы. Понимаю, что не один.

Анна КутьковаФото: Личный архив

Анна КУТЬКОВА, медицинский психолог, НИИ скорой помощи имени Джанелидзе:

- Работаю в реабилитационной бригаде - провожу нейропсихологические обследования. Узнаю, какие психологические функции после инсульта нарушились у пациентов, стараюсь их компенсировать и вернуть людей к обычной жизни. С приходом пандемии все чаще возникает необходимость и в оказании эмоциональной поддержки больным. Работы больше, но мы не сдаемся. У нас замечательный коллектив, все поддерживают друг друга, с юмором относятся к возникающим проблемам и трудностям. Если кто-то что-то не успевает, то все готовы ему помочь. Это и позволяет держаться на плаву и продолжать с радостью приходить на работу.

Павел ХаритоновФото: Личный архив

Павел ХАРИТОНОВ, врач-хирург Елизаветинской больницы:

- Наше учреждение - одно из немногих стационаров Санкт-Петербурга, продолжающих трудиться в многопрофильном режиме, оказывая круглосуточную экстренную медицинскую помощь. Работа усложнилась из-за большого потока пациентов из разных раи онов города и строгих изменении в режиме стационара. Стало напряженнее. Но разгрузиться после долгих часов в операционной помогает отдых в кругу близких, простые домашние хлопоты. Пандемия подарила бесценную возможность радоваться простым жизненным мелочам: здоровому сну, прогулке на свежем воздухе, семеи ному ужину.

Юлия КряжоваФото: Личный архив

Юлия КРЯЖОВА, терапевт, клинический ординатор кафедры общей врачебной практики ПСПбГМУ имени академика Павлова:

- В период пандемии меня из Санкт-Петербурга направили в помощь регионам. Когда встал выбор, в какую из них ехать, выбрала родную область - Псковскую. Работаю в изоляторе приемного покоя, куда привозят больных с признаками ОРВИ. Хоть я вдали от мужа, но рядом со мной мои родители. Это радует и подбадривает. Да и опускать руки не дает чувство врачебного долга, осознание, что люди нуждаются в моей помощи. Я верю, что мы сможем побороть вирус. Ну или научимся с ним жить, сформировав коллективный иммунитет.

«Комсомолка» и жители города благодарят медиков за работу.Фото: Артем КИЛЬКИН

КСТАТИ

Они помогают нам, а мы - им

Нашлось огромное количество неравнодушных предпринимателей и простых людей, которые захотели помочь медикам в это непростое время: обеспечивали больницы необходимым оборудованием, средствами защиты, привозили еду и многое другое.

Финансовые организации помогли городским больницам № 15 и 20, а также СЗГМУ имени Мечникова: закупили продукты питания, одноразовую посуду, футболки, средства индивидуальной защиты, ионизаторы, дезинфицирующие салфетки для уборки помещений, пульсоксиметры. Передали более 50 тысячи средств индивидуальной защиты волонтерам Петербурга и других регионов Северо-Запада. Росбанк профинансировал покупку медицинского оборудования для Детского городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий имени Раухфуса.

Через марафон БДТ собрал почти 4 миллиона рублей для медиков НИИ имени Джанелидзе. Благодаря рассказам о своей жизни на Ютубе 98-летняя петербурженка Зинаида Корнева собрала более 4 миллионов рублей для семей врачей и медработников, погибших от коронавируса.

Врачей поддержали и заведения общепита - бесплатно доставляют горячее питание, кормят как медиков в больницах, так и бригады скорой помощи. И это не полный список тех, кто сделал доброе дело. Благодарим всех!