Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 22 июня 2020 года: Скорое ослабление карантина с открытием ресторанов, магазинов и аквапарков

«Комсомолка» собрала последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 22 июня 2020 года. Мы подвели итог за выходные и приводит свежие данные Оперативного штаба на понедельник.

- По состоянию на 10:35 22 июня в Санкт-Петербурге подтверждены еще 217 случаев заражения коронавирусной инфекцией, - сообщает Оперштаб.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 22 412 человек. Из них 13 647 выздоровели (+184 за последние сутки)

Также подтверждены и новые смертельные случаи: +29 за сутки и 869 в общем.

Всего за субботу и воскресенье в городе заболели еще 446 человек, а 45 - скончались. На утро 22 июня в активной фазе заболевания остаются 7896 пациентов.

За последние 24 часа на коронавирус были обследованы 11 637 человек.

Но есть и хорошие новости. Так, губернатор Санкт-Петербурга заявил, что вскоре большая часть ограничений может быть снята. Уже с понедельника возобновит работу каршеринг распахнут двери санатории.

Вскоре в Петербурге откроются бассейны и аквапарки.Фото: Артем КИЛЬКИН

А в ближайшее время обещано открытие всех ресторанов и кафе без ограничений, а также музеев, выставок, аквапарков, зоопарка и других развлекательных учреждений.

Заработают большие магазины непродовольственных товаров, а также расположенные в торговых центрах. Откроются для посетителей бассейны и фитнесс-центры, будет снят запрет на посещение спортивных площадок. Стоматологии возобновят плановую работу.

И главное, что пообещал глава Санкт-Петербурга - распахнут двери сады, скверы и парки города.

По некоторым данным, полностью или частично, это может произойти уже с 29 июня.