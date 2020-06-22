2020-06-22T11:11:23+03:00
Общество

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 22 июня 2020 года: Скорое ослабление карантина с открытием ресторанов, магазинов и аквапарков

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 22 июня 2020 года
Петр КИБЕР
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За выходные в Петербурге заболели еще 446 человек, но главное, что ограничения скоро снимут.За выходные в Петербурге заболели еще 446 человек, но главное, что ограничения скоро снимут.Фото: Олег ЗОЛОТО
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«Комсомолка» собрала последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 22 июня 2020 года. Мы подвели итог за выходные и приводит свежие данные Оперативного штаба на понедельник.

- По состоянию на 10:35 22 июня в Санкт-Петербурге подтверждены еще 217 случаев заражения коронавирусной инфекцией, - сообщает Оперштаб.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 22 412 человек. Из них 13 647 выздоровели (+184 за последние сутки)

Также подтверждены и новые смертельные случаи: +29 за сутки и 869 в общем.

Всего за субботу и воскресенье в городе заболели еще 446 человек, а 45 - скончались. На утро 22 июня в активной фазе заболевания остаются 7896 пациентов.

За последние 24 часа на коронавирус были обследованы 11 637 человек.

Но есть и хорошие новости. Так, губернатор Санкт-Петербурга заявил, что вскоре большая часть ограничений может быть снята. Уже с понедельника возобновит работу каршеринг распахнут двери санатории.

Вскоре в Петербурге откроются бассейны и аквапарки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вскоре в Петербурге откроются бассейны и аквапарки.Фото: Артем КИЛЬКИН

А в ближайшее время обещано открытие всех ресторанов и кафе без ограничений, а также музеев, выставок, аквапарков, зоопарка и других развлекательных учреждений.

Заработают большие магазины непродовольственных товаров, а также расположенные в торговых центрах. Откроются для посетителей бассейны и фитнесс-центры, будет снят запрет на посещение спортивных площадок. Стоматологии возобновят плановую работу.

И главное, что пообещал глава Санкт-Петербурга - распахнут двери сады, скверы и парки города.

По некоторым данным, полностью или частично, это может произойти уже с 29 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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